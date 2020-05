Gobierno de Xalapa capacitará a 75 aspirantes a policías en CEIS de El Lencero

El Ayuntamiento de Xalapa aprobó por unanimidad un convenio de Colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), con el propósito de que se capacite a 75 elementos de la Policía de Xalapa en el Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS) de El Lencero.



La sindica única, Aurora Castillo Reyes, explicó que los cadetes tomarán el curso de Formación Inicial Aspirante, que será financiado con recursos del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG) 2020.



La funcionaria municipal comentó que por cada elemento, se pagarán alrededor de 7 mil 500 pesos, 2 mil pesos más que el año pasado.



“La academia se adecuó y por lo tanto hizo un aumento a la capacitación. El aumento es de 2 mil pesos”.



Por su parte, el Regidor titular de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana destacó la inversión en esta área, ya que dijo, es necesario seguir aumentando el número de elementos por la situación que pudiera ocasionar la pandemia.



“Es necesario tener más policías, adelantándonos a que venga una situación de disturbio o saqueo. Esto marca un paso importante. Desgraciadamente, en la periferia de Xalapa la delincuencia ha aumentado”.



En relación con el trabajo de la Policía Municipal y la labor que se está realizando para invitar a la ciudadanía que no organice fiestas en casa. El presidente municipal, Hipólito Rodríguez Herrero, lamentó que se sigan haciendo fiestas.



“Si fueran a disfrutar de la música en el entorno de sus cuatro paredes, allá ellos, que lo hagan pero no, hacen la fiesta con el volumen para que escuche todo el vecindario. Aun cuando nosotros vamos con nuestra Dirección de Seguridad Ciudadana a pedirles de favor que le bajen dos rayitas a su reventón, la gente no lo entiende así”.



En referencia a dicho problema, el edil Fernández Garibay recriminó el actuar de los ciudadanos, pues dijo que cuando la policía acudió a una vivienda a pedir que le bajaran el volumen, les escupieron.



“Le quiero agregar a lo que comentó el Alcalde sobre seguridad ciudadana, no sólo se negaron a callar la fiesta, inclusive les escupieron”, concluyó.