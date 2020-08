Gobierno de Xalapa dará empleo temporal para limpieza de áreas verdes

La próxima semana, el Ayuntamiento de Xalapa lanzará las reglas de operación de un programa de empleo temporal para beneficio de los ciudadanos que se quedaron sin trabajo por la pandemia COVID-19.



Al respecto, el presidente municipal Hipólito Rodríguez Herrero, destacó que este proyecto considerará a hombres y mujeres, los cuales tendrán el trabajo de darle mantenimiento a la ciudad, áreas verdes, parques, jardines, banquetas, centros educativos y a las actividades de huertos urbanos.



"El próximo jueves o viernes, vamos a dar a conocer las reglas de operación de un programa de empleo temporal. Desde hace tiempo lo hablamos contemplado, no lo habíamos echado a andar porque estamos buscando que la reactivación económica no vaya a poner en peligro a los trabajadores. Se va a generar empleo en las colonias populares dando mantenimiento a áreas verdes, parques, jardines, darle mantenimiento a centros educativos, a la infraestructura, banquetas, y buscando también que se incorpore un cierto número de personas a las actividades de agroecología, la agricultura urbana que nos interesa impulsar", dijo.



El munícipe refirió que será un salario moderado y se realizará de forma paulatina en las colonias de la periferia de Xalapa.



"Esto será gradual. Es un salario mínimo por día, van a ser alrededor de 150 pesos. Lo más probable es que las inscripciones las hagamos en los Centros de Gestión Comunitaria. Los vamos a ir convocando y los vamos a dispersar en toda la ciudad".



El alcalde manifestó que será un programa con límites, y lamentablemente no se podrá emplear a todos, pero no descartó adherir a más personas.



"La idea es que se les dé empleo a las personas que desgraciadamente se quedaron sin empleo por la pandemia. Se les va a ir dando poco a poco una oportunidad. Es claro que tiene límites el programa, no podemos darle trabajo a todos, no vamos a poder emplear a todos, iremos viendo como poco a poco integramos a más gente", finalizó.