Gobierno de Xalapa ha clausurado 15 comercios no esenciales esta cuarentena

El subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, informó que a la fecha el Ayuntamiento de Xalapa ha clausurado 15 comercios que permanecían abiertos a pesar de ser no esenciales



“Van alrededor de 15, parecerían una cantidad menor, insisto, estamos enfocados mayormente a negocios que generan un riesgo real y potencial con el contacto de gente”.



Flores Lomán indicó que cuando existe un reto a la autoridad de aquellos comercios que comprenden un riesgo de contagio por coronavirus, es a los que se les ha clausurado.



“Me refiero a lugares que congregan a muchas personas al interior, gimnasios, cantinas, bares y todo esto, pues sí hemos procedido a las clausuras. Pero en negocios donde no va ni la gente, pues se hace la invitación”.



De acuerdo al funcionario municipal, la Dirección de Desarrollo Económico ya se encuentra haciendo un análisis de los establecimientos que pudieran reincorporarse dependiendo de las etapas de los semáforos.



“Está la Dirección de Desarrollo Económico en un proceso de expedición de los protocolos para ir reincorporando a la actividad pública los comercios, esto es en alineamiento con las directrices que marca la Federación con los semáforos, y en ese sentido ir posibilitando el funcionamiento de los negocios”.



Recordó que lo suscitado con la zapatería Báez, ubicada en la calle Revolución esquina con Juárez, que originó un bloqueo de la vialidad e inconformidad por parte de locatarios de esa zona, simplemente fue una invitación al cierre, no un a clausura.



“Se hizo una notificación por parte de Protección Civil a un comercio en el centro y se armó ahí un espectáculo en la calle. Sin embargo no era una clausura con tal, era una notificación, una invitación a que cerraran, esto lo hizo Protección Civil y hubo esta reacción”.



Para finalizar, señaló que no existe ninguna preferencia hacia algún sector comercial, pues simplemente se están siguiendo las disposiciones oficiales del sector salud, de las autoridades estatales y municipales.