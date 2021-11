Gobierno debe apostar a información y vacunación en Veracruz: Músicos

En medio de la precaria situación económica que ha dejado la pandemia de COVID-19 a nivel mundial, poco más de 600 músicos y artistas de la región del valle de Orizaba celebran hoy el día de su Patrona Santa Cecilia, con la esperanza de que 2022 sea un mejor año para todos.Miguel Romero Retana, líder de la agrupación musical “Grupo Extremo”, señaló que el tema de la pandemia y las medidas sanitarias aplicadas para contrarrestar el avance del COVID-19 afectaron la economía en los últimos 20 meses en que se dejaron de ofrecer presentaciones, no sólo en la entidad veracruzana, sino en todo el mundo.“Partimos de una realidad, jamás antes vista. Nunca había ocurrido algo similar, estamos acostumbrados a tener poca ocupación pero la pandemia fue un parteaguas tras el cierre de espacios recreativos y el que los Gobiernos no permitieron más fiestas patronales, ceremonias del Grito de Independencia y festejos”.“De 20 meses a la fecha se han venido dando una serie de cancelaciones de fechas. Las repercusiones son graves y muchos compañeros músicos hemos aprendido a convivir con la pandemia y aprender que la música digital es parte del negocio, así como las transmisiones en vivo con Facebook que son una alternativa”, dijo.En el aspecto social, Miguel Romero Retana, exalcalde del municipio de Nogales, señaló que persiste el temor en la gente de contagiarse de COVID pero también la apatía de no vacunarse para reducir la tasa de mortalidad y es ahí donde el Gobierno le debe apostar más con información y estrategias.“Debemos aprender a vivir en una nueva normalidad y hacernos responsables. Los músicos somos conscientes que para la realización de un evento se apliquen las medidas y protocolos sanitarios para actuar en espacios sanitizados pero con la firme responsabilidad de que como sociedad y gobierno todos necesitamos de todos”, señaló.Recordó que de cada dos o tres presentaciones que un grupo o artista tenía a la semana, con un promedio de ocho a 12 presentaciones mensuales, hoy sólo se tienen tres o cuatro al mes, es decir, la ocupación disminuyó entre un 30 a un 40 por ciento.Aún y con ello, en el día de Santa Cecilia, Miguel Romero Retana y su Grupo Extremo envió una felicitación a todos los músicos, artistas y gente que trabaja en la industria del espectáculo a que mantengan la fe y Dios les permita la oportunidad de salir adelante, pues a pesar de que el cierre de años es difícil e incierto, se debe iniciar el 2022 en la confianza de aprender a convivir en la nueva normalidad abriendo los espacios públicos y de entretenimiento.