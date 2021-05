Gobierno debe garantizar que no habrá contagios en escuelas

El magisterio sí quiere regresar a clases pero de manera ordenada y bajo un plan que garantice que ningún docente, alumno o padre de familia va a morir por contagiarse de COVID-19 en las escuelas, manifestó el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telebachillerato y Servicios Educativos (SITTEBA), Eliseo Islas Chagoya.



Dijo respetar al gobernador Cuitláhuac García Jiménez pero no coincidió con la crítica hacia los dirigentes sindicales del magisterio, de que son ellos quienes no desean regresar a trabajar porque se encuentran comisionados.



“Yo pasé más de 10 años frente a grupo y lo disfruté mucho. Ahora me toca estar al frente de un sindicato y así como yo, mis demás compañeros líderes de algún sindicato, no pueden estar frente a grupo, porque debemos velar por los derechos de nuestros agremiados”, expresó.



Señaló que el magisterio es un aliado del Gobierno de Veracruz y no buscan algún conflicto, ni confrontación, por el contrario, han expresado su voluntad y deseo de regresar a clases pero bajo un orden.



Comentó que lo ideal es realizar el regreso a clases hasta el próximo ciclo escolar en el mes de agosto, pues al día de hoy, hay planteles educativos que no han sido abiertos desde hace más de un año y se desconoce la situación en la que se encuentren.



Eliseo Islas Chagoya mencionó que además hay muchos que fueron vandalizados, saqueados o que los servicios de agua y luz les fueron cortados, por lo cual resultaría muy aventurado iniciar el retorno.