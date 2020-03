Gobierno debe oír a las mujeres: ONU

Todos los órdenes de gobierno deben escuchar a los movimientos feministas y entablar un diálogo con las mujeres para acelerar los mecanismos que permitan garantizar la igualdad, señala Belén Sanz Luque, representante de ONU Mujeres en México.



De cara a las manifestaciones del 8 de marzo y el paro del día siguiente, Sanz Luque hace un llamado a la sociedad y al gobierno a escuchar el hartazgo de las mujeres por los años de violencia e impunidad.



“Las mujeres están hartas, enojadas; son demasiados años de impunidad, desigualdad y violencia”, asegura.



En entrevista con El Universal, pide no enfocar la discusión hacia las pintas y destrozos que pudiera haber en el marco de la marcha del 8 de marzo y enfocarse en el mensaje y en las exigencias en lugar de desviar la atención a las formas en las que, indicó, se manifiesta la rabia, la desesperación y el hastío.



Sobre el paro del 9 de marzo, señaló que es importante participar para protestar por la situación de las mujeres en México y también por solidaridad.



Espera que el acto vaya más allá de lo simbólico y que las instituciones públicas y privadas asuman compromisos para garantizar la equidad en sus procesos.



¿Qué efecto tiene que el Presidente diga que hay feministas disfrazadas de conservadoras y que descalifique las movilizaciones del sector?



– Es muy importante escuchar a las mujeres que están hablando y que están pidiendo un “¡basta ya!”, [además de] acceso a la justicia y el fin de la impunidad. Es una oportunidad [para] generar diálogo con las mujeres y sus movimientos.



Ese es nuestro reconocimiento del movimiento feminista. Las mujeres están hartas, están enojadas, porque son demasiados años de impunidad, desigualdad y violencia.



Nos parece muy importante que el gobierno de todos los niveles escuche a estas voces, entre en un diálogo [con ellas] y pueda acelerar los mecanismos que permitan garantizar la total igualdad.



¿Es un llamado al Presidente a dialogar con las mujeres?



– Es un llamado a toda la sociedad y a todos los niveles de gobierno.



¿Se justifican las acciones vandálicas durante las protestas?



– Las mujeres y las jóvenes están en la calle para dar un fuerte mensaje de exigencia a la sociedad: (ya) no puede permitir estos altísimos niveles de violencia e impunidad.



Es importante no centrarse ni desviar la atención hacia las formas en las que se manifiesta esta rabia, sino irnos a las causas que la motivan. Ahí es donde debemos enfocarnos y en la medida en que lo hagamos y se dialogue con las mujeres que se están manifestando, podremos generar un cambio.



¿Qué opina sobre la reciente propuesta de eliminar el tipo penal de feminicidio?



– (Esta categoría legal) es un avance muy importante en los sistemas judiciales de todos los países y, en el caso mexicano, en el Código Penal. No sólo es un avance, sino que permite atender el problema de la impunidad. Es muy importante garantizar que esté presente en el Código Penal Federal y que todos los de los estados se armonicen con él.



Se debe garantizar que este tipo penal no sólo está presente, sino que se profundice su implementación por medio de todos los protocolos.



¿Cuál cree que es la principal importancia de que exista este tipo penal en específico?



– Nos ayuda a entender que las muertes violentas de las mujeres no suceden en vacío. Tienen que ver con el hecho de ser mujer. Eso nos permitirá combatirla, entender qué la ocasiona, [así como] prevenirla.



¿Sirve incrementar cinco años a la pena por feminicidio, la cual era de 60 años?



– Gran parte de los casos que terminan en feminicidio presentaban violencia de género desde antes pero la víctima no pudo denunciar o cuando lo hizo no recibió la respuesta institucional adecuada, por lo tanto, la situación se agravó de tal manera que acabó con su vida. Necesitamos prevenir que este tipo de violencia suceda.



¿En ONU Mujeres pararán el lunes 9 de marzo?



– Apoyamos la convocatoria, nos solidarizamos y desde ONU Mujeres vamos a parar.



¿Por qué?



– Parar significa hacer un movimiento activo de protesta hacia lo que está pasando, [así como] de solidaridad hacia las mujeres que luchan por una vida libre de violencia y en igualdad. Es un gesto de solidaridad muy importante y además ayuda a visibilizar. Parar nos ayuda a mostrar el rol fundamental de las mujeres en la sociedad.



¿Pediría que no se quede en el acto simbólico?



– Vemos con muy buenos ojos que tantas instituciones públicas y privadas se sumen pero es importante que no se quede ahí.



El impacto simbólico se tiene que traducir en hechos y transformar las condiciones que imposibilitan que las mujeres tengan igualdad.



Se tendría que garantizar que haya igualdad laboral en todas las empresas, que haya esquemas de corresponsabilidad para que las mujeres no tengan que trabajar y encargarse de las labores de cuidado, que las mujeres trabajen en igualdad de condiciones que los hombres.



¿Hay una crisis humanitaria en México por los feminicidios?



– México tiene una situación de grave violencia contra las mujeres, la cual impacta en todos los ámbitos de la vida.



¿Cuál es la impunidad en violencia de género?



– Un aproximado de 98% de los casos que no son resueltos tiene que ver con la falta de investigación con perspectiva de género.



Los anuncios de México para juzgar con perspectiva de género tienen que resultar no sólo en mayor conocimiento de jueces y fiscales, sino en sanciones para los funcionarios que no los implementen.



Es una responsabilidad del Estado garantizar que las mujeres tengan pleno acceso a la justicia.