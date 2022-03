Gobierno debe priorizar libertad de ciudadanos: AMLO ante polémica del delito de ultrajes

Cuestionado sobre la polémica que ha ocasionado el delito de ultrajes a la autoridad en Veracruz, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que “el respeto” se gana y el gobierno debe priorizar en la libertad de los ciudadanos.“La verdad hay que poner por encima, siempre, las libertades y el respeto a la autoridad pues se gana. Cuando no se respeta a una autoridad, se le insulta, se cometen excesos, el que lo hace se descalifica, ya en nuestro tiempo”, opinó.El Ejecutivo añadió que, siguiendo esta premisa, él opta por no responder a insultos de los opositores: “Yo por eso no contesto insultos constantes, imagínense que yo esté denunciando por ultrajes a la autoridad”.Durante la conferencia matutina de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador fue cuestionado sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ), que determinó como inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad que fue reformado en marzo de 2021 a propuesta del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.Además, se le señaló la intención del mandatario veracruzano de presentar una nueva iniciativa para sancionar con prisión preventiva a quienes agredan a elementos de seguridad, lo que ha sido criticado por la oposición.El Presidente dijo que los ciudadanos tienen un instinto certero y saben bien el trasfondo de las polémicas.“Y lo que pasa con los partidos del bloque conservador es que están muy nerviosos, o sea, cualquier cosa les molesta, cualquier cuestión y se entiende que así es porque no van a poder regresar fácilmente por sus fueros.“Es que robaron mucho, saquearon y actuaron con mucha hipocresía y la gente se cansa, el pueblo se cansa de tanta ‘pinche’ transa”, agregó López Obrador.