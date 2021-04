Gobierno deberá ejercer más gasto en salud, advierte Colegio de Economistas

Las vacaciones de la Semana Santa no dejarán una recuperación económica como en años anteriores debido a la pandemia, pues, aunque hubo gran afluencia en lugares turísticos, hubo gente que se quedó en sus casas, indicó el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Huerta Flores.



El entrevistado, dijo que además es una recuperación momentánea y principalmente para el sector empresarial turístico, como hoteleros, restauranteros y prestadores de servicio; no obstante, el Gobierno deberá destinar más recursos a la salud por el incremento de contagios que habrá derivado de las vacaciones.

“Se perjudica al Gobierno porque debe ejercer más gasto en salud por los contagios”, comentó.



Aunque opinó que se necesita la reactivación de todos los sectores, subrayó que aún no es el momento, toda vez que ni siquiera los países desarrollados lo han hecho, pues se vive un momento difícil por la pandemia.



“Necesitamos ya en todos los sectores reactivar la economía, se requiere, pero no es el momento, los grandes países industrializados aun no abren sus puertas al cien por ciento de todos los sectores, si los países de primer mundo no lo hacen, entonces ¿por qué México lo hace en un momento tan difícil, si no se termina de vacunar y ya empezamos a querer abrir la economía? Debemos ir lentos”, señaló.



Asimismo, precisó que los apoyos que el Gobierno Federal ha otorgado a pequeños comerciantes no son suficientes, ya que los productos de la canasta básica continúan registrando aumento en su precio.

“El recurso de mil pesos como varios proyectos que anunciaron para apoyar a estos sectores, es poco comparado con los incrementos de la canasta básica. Por una parte, les das una ayuda, pero hay mucho incremento”, finalizó.