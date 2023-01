Gobierno del Estado adeuda 6 mdp por uso de zona arqueológica en Cumbre Tajín

El Gobierno del Estado no ha cubierto un adeudo de 6 millones de pesos por el uso de la zona arqueológica durante los eventos Cumbre Tajín, señaló Hipólito Xochihua Ibarra, secretario general de la Sección Veracruz de los trabajadores de la Secretaría de Cultura.Ese fondo, indicó, lo reclaman trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) asignados a esta zona arqueológica, pues hace falta para llevar a cabo diversas labores de conservación en el sitio, por lo que demandan que se haga efectivo el pago correspondiente, añadió.Expuso, por ejemplo, que la planta de tratamiento de aguas residuales ya no funciona y debido a ello las descargas generan daño ecológico, además de que hace falta reactivar proyectos de mantenimiento, conservación, restauración y administración, entre otros temas.Xochihua Ibarra abundó que el adeudo se arrastra desde 2014 y 2015, pero a pesar de los reclamos no ha sido saldado, ante lo cual no descartó que se lleven a cabo acciones de protesta para que estado cumpla con la entrega, pues se trata de un recurso previamente etiquetado.El festival Cumbre Tajín 2023 se realizará del 21 al 26 de marzo, con más de 700 actividades entre talleres, exposiciones y la ceremonia ritual de los Voladores de Papantla, se informó la semana pasada.“El adeudo es por el uso de la zona arqueológica. El gobierno del estado de Veracruz se lo adeuda al INAH y el instituto regresa ese recurso en proyectos para las áreas académicas, conservación, restauración, administración y divulgación. Nada más dejaron de ministrarlo y no se ha dado. Demandamos que se pague el adeudo”, recalcó en entrevista Hipólito Xochihua.