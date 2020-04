Gobierno del Estado continúa entrega de insumos contra coronavirus para Alcaldías

En reunión con Alcaldes de la Cuenca del Papaloapan, el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, entregó gel antibacterial, jabones, más de mil 500 volantes informativos y 200 trajes para trabajadores de la salud que atienden a personas con coronavirus.



En el municipio de Carlos A. Carrillo, el funcionario realizó este encuentro para otorgar apoyos ante la pandemia y para responder las dudas de los Aalcaldes al respecto.



En la reunión, Eric Cisneros explicó que los equipos impermeables que se entregaron están aprobados por el sector Salud para utilizarse en una sola ocasión, en específico, cuando se tenga que trasladar a una persona infectada por Coronavirus. “Es para recibir y trasladar a pacientes al centro COVID”, explicó el funcionario estatal.



A decir del Secretario de Gobierno, son trajes certificados que una vez utilizados, se tienen que incinerar.



“No son para los miembros del Ayuntamiento ni para sus familias, son para algún caso que se pudiera dar en los municipios y que quienes lo atiendan no estén expuestos”, recalcó en la reunión.



Como punto importante, pidió a los Ediles que en las siguientes tres semanas se haga el esfuerzo para evitar el flujo en las calles, puesto que es el momento crucial para disminuir los contagios.



En este sentido, asentó que las camas y ventiladores para paciente COVID serán suficientes, mientras se respeten las medidas sanitarias, puesto que el último reporte arrojó que los casos positivos se elevaron a 250 y casi el 70 por ciento están en la región Veracruz-Boca Del Río.



“Les pido disciplina con las medidas sanitarias, para aplanar la curva de contagio”, solicitó a los presentes al agregar que los pasos son sencillos: sana distancia, higiene permanente y quédate en casa.



En los mercados, dijo, donde los ciudadanos se van a proveer de los insumos, se deben evitar aglomeraciones, por lo que Ayuntamientos con apoyo de Protección Civil, deberán apoyar para que esto se respete.



“Quien no acate y entienda estas medidas, las lleve a cabo y las practique, puede tener un brote que ocasione muchos muertos en su municipio”, advirtió.



Y es que, aunque señaló que el virus no es mortal para todos, es muy contagioso y si se transmite a personas vulnerables, es muy probable que fallezcan por este padecimiento.



Por ello, insistió en el aislamiento de las personas vulnerables, es decir, no se debe visitar a quienes son del grupo vulnerable, como mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, quienes padezcan diabetes, VIH, inmuno depresión, presión alta, obesidad y problemas respiratorios.



Para finalizar, Cisneros Burgos señaló que se continuará en las reuniones con ediles por regiones, para otorgar el apoyo del Gobierno del Estado a los Ayuntamientos y con ello puedan hacer frente a este virus.



En esta reunión estuvieron presentes los Alcaldes de: Tlacotalpan, Amatitlán, Acula, Cosamalopan, Chacaltianguis, Tuxtilla, Tlacojalpan, Otatitlan, Tres Valles, Carlos A. Carrillo e Ignacio de la Llave.



También acudieron la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín; el director de Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, Bartolo Avendaño y el secretario general de la Legislatura, Domingo Bahena Corbalá.