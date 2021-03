Aunque en el año que va de la pandemia ha habido un incremento de la violencia contra la mujer en todos sus tipos, el Gobierno del Estado nada ha hecho para frenarla, indicó la religiosa María López de la Rica, integrante de Kalli Luz Marina.



Señaló que hasta el momento no se ve mucho interés de las autoridades estatales por apoyar a las mujeres y tal parece que el tema no es tomado en serio.



Recordó que hay una ley que garantiza a este sector de la población una vida libre de violencia, pero en la práctica no existe tal, pues siguen sufriendo de violencia económica, psicológica y física.



Señaló que, por el contrario, a las mujeres y en especial a las jóvenes, que por serlo tienen un comportamiento propio de “chavas”, no se les toma en serio e incluso se les tacha de agresivas cuando hacen manifestaciones y con eso las autoridades de todos los niveles se justifican para no hacer mucho por ellas.



Aludió a las recomendaciones que hay para el Gobierno del Estado para atender la violencia de género, en donde es necesario que se emprendan acciones y se etiqueten recursos para atender la problemática que hay.



Señaló que tan sólo en la sierra de Zongolica, la violencia en todas sus formas se incrementó durante el año de la pandemia.



Agregó que poco a poco la mujer en esta región se ha ido empoderando, conoce sus derechos y los exige, aunque la realidad es que encuentran poco eco en las autoridades cuando trata de liberarse de la fuerza que ejercen los hombres para controlarlas.