Gobierno del Estado pretende empatar verificación vehicular y pago de tenencia

Gobierno del Estado pretende a partir de enero empatar la verificación vehicular con el pago del impuesto a la tenencia, es decir, si no han pagado tenencia no te podrán hacer la verificación o viceversa.



Lo más sorprendente y preocupante es que si a partir del próximo año no cumples con cualquiera de esas dos obligaciones el gobierno tendrá la facultad y capacidad de iniciarse un proceso financiero, así como la inclusión en el buró de crédito por la falta del cumplimiento de la verificación y/o tenencia informó Qlejandro Huesca Sota, presidente de la asociación de verificentros ambientalistas del Estado de Veracruz.



"Quiero que todos los veracruzanos estén enterados que el día de hoy va a ser sometida dicha propuesta en el Congreso del Estado por parte de la Secretaría de Finanzas en cuanto a que ellos sean los recaudadores del cobro de la verificación, para que esta iniciativa sea turnada a las comisiones pertinentes como la de Hacienda para que a más tardar a mediados de enero ellos entren en función de querer hacer pasar por encima de los derechos de los concesionarios de verificentros y centros de verificación en el estado de Veracruz siendo que a todos nosotros los concesionarios nos protegen y nos marca los puntos como deben de ser en nuestra concesión otorgada por gobierno, concesión que está vigente por 20 y 50 años".



En este sentido explicó que es lamentable que las autoridades hoy en día en lugar de estar preocupados por la pandemia que nos acontece mundialmente ellos están enfrascados en llevar a cabo una recaudación completamente indebida pues ellos no son los indicados para cobrar el servicio de verificación.