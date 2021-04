Gobierno es “lento” para pagar adeudos a proveedores, señalan

Acreedores de la administración pública estatal analizan mecanismos con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para agilizar el pago de adeudos por medio del factoraje.



“Estamos buscando mecanismos con el mismo Secretario de darle agilidad a esto, porque las empresas necesitamos un respiro porque pocas ventas y con adeudos y demás, muchos están cerrando. Estamos viendo las plazas y la ciudad con muchos negocios cerrados”, refirió el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de las Artes Gráficas (CANAGRAF) Fernando Arana Watty.



Añadió que la lentitud en los pagos igual no favorece a Nacional Financiera, el tercer participante en el esquema de facturare, al lado de Banco Mercantil del Norte (Banorte).



“Nosotros hemos tenido contacto también con Nacional Financiera porque para ellos es muy importante que el préstamo que solicitó el Gobierno del Estado tenga movimiento porque si lo concedieron, si no hacen un pago está parado el dinero también y a ellos no les conviene como Nacional Financiera”.



Arana Watty calificó que dicho proceso, en vigor desde julio y agosto, “ha cansado” a muchos de los acreedores porque se ha solicitado a los empresarios documentos que ya se habían solicitado.



Seguimos atorados, el Gobierno del Estado sigue validando algunos adeudos, y algunos que ya están validados están viendo que faltaban documentación o que falta algún dato y lo cual, se vuelve muy cansado para los empresarios porque es documentación que ya no se tiene, porque no es responsabilidad del empresario guardarlo, cuando tienes por recibido el producto por recibida la factura tu das por hecho que entregaste todo. Se ha vuelto complicada la revisión y ahorita nos comenta SEFIPLAN que por pandemia han reducido personal y se ha atrasado, todo esto va muy atrasado”.