Gobierno está coludido, simulan búsqueda, acusan familiares de desaparecidos en documental

“El control de todo lo tiene la delincuencia, no el gobierno”, es lo que creen firmemente las y los integrantes del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba por las situaciones que han vivido desde que buscan a sus hijos, y así lo expresan para el documental Siempre en presente, que este miércoles se proyectó en la sala Independencia de palacio.



Este material, con una hora y 35 minutos de contenido, acompaña y da voz a algunas de las madres de esa agrupación, quienes vierten lágrimas de dolor al recordar la última vez que vieron a sus hijos y su peregrinar, desde entonces, por las anteriores agencias del Ministerio Público, hoy fiscalías.



Ese caminar intentando ver quién las ayudaba les dejó experiencias malas que hablan de la “simulación de búsqueda, los nexos que las mismas corporaciones tienen con la delincuencia”, en donde afirman sin dudas que “desde ahí opera, por eso no hay voluntad de actuar ni aquí ni en todo el estado” y el país.



Además de su pérdida, tienen que lidiar con la sociedad que criminaliza a sus hijos, con gente que creían cercana y que se alejan de ellas, pero también, al unirse en su dolor han encontrado una nueva familia.



Hay quienes les dicen que están locas porque creen que sus hijos están vivos y van a regresar, pero es que ninguna de ellas quiere recuperar un hueso o una dentadura y que les digan que es ese bebé que llevaron en su seno, que vieron crecer y que un día les fue arrebatado.



Ante la indolencia del Gobernador, de las autoridades, tuvieron que tomar talleres para aprender a buscar restos humanos en campo, ninguna se imaginó que en su vida haría algo así ni tenían idea del horror que encontrarían en las fosas clandestinas.



Sobre el documental, Hugo Guzmán Cuevas, director del proyecto, mencionó que el tema se tocó con la representante del Colectivo, Araceli Salcedo, desde el 2016, cuando le planteó, junto con sus hermanos Juan y Samuel Guzmán Cuevas, hacer una evocación caligráfica, pero en ese momento no se pudo y se fue posponiendo.



Agregó que la edición se realizó con el apoyo de la productora En la Línea Producciones.



Destacó que pese a que el documental quedó listo para su exhibición a inicios de año e incluso se acordaron fechas para proyectarlo en algunos espacios de la Ciudad de México y de la zona, como la USBI en Ixtaczoquitlán y la UVI en Tequila, finalmente se tuvo que suspender todo por la pandemia del COVID-19 y la contingencia sanitaria, pero ahora, tras el regreso a la nueva normalidad se comenzó a retomar todo.



Sin embargo, mencionó, la intención es que en determinado momento se pueda ver en internet, por ejemplo en YouTube y otros espacios que permitan su difusión y así compartirlo en un afán de sensibilizar en torno a este tema y al trabajo del Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba.



La idea, remarcó, es que se pueda ver en los mayores sitios posibles y se pueda comentar y reflexionar, porque es un tema muy complicado en donde hace falta generar solidaridad, empatía y sensibilidad.