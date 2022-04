Gobierno Estatal contratará con recursos propios Seguro Agrícola Catastrófico

Debido a que este año la Federación no contempló el apoyo para el Seguro Agrícola Catastrófico, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) contratará uno con recursos propios para los ciclos Primavera/Verano 2022 y Otoño/Invierno 2022-2023.La finalidad es apoyar a las personas productoras que se dedican a la agricultura, que sean afectadas en sus cultivos por alguna contingencia climatológica y apoyarlas para resarcir parcialmente los daños ocasionados.Los Lineamientos de Operación del Programa Esquemas de Aseguramiento Productivo para la Cobertura de Riesgos Climáticos no especifican la superficie asegurada pero se protegen cultivos de arroz, café, frijol, maíz, limón, plátano, soya y naranja, contra las bajas temperaturas, falta de piso, granizo, heladas, lluvias, inundación, viento, sequía y erupción volcánica.El seguro otorgará un monto máximo de mil 500 pesos por hectárea para cultivos de temporal y se apoyará a cada productor hasta con 10 hectáreas afectadas; y cultivos con plantaciones frutales perennes o café hasta cinco hectáreas de temporal, con un monto máximo de 2 mil 500 pesos por hectárea.En los gastos de operación se señala que, en caso de no existir disponibilidad de recursos estatales destinados a los gastos de operación, se podrá utilizar de las indemnizaciones recibidas y destinadas a pago a personas productoras con un límite de hasta un millón de pesos, con el fin de realizar las supervisiones de campo, pago a personas beneficiadas, gasolina, material de papelería, compra de equipos de cómputo, así como la renta o adquisición de vehículos.Cabe señalar que, en el año 2018, el Gobierno Federal aportó el 88 por ciento y el Gobierno del Estado el 12 por ciento del pago total de las pólizas del Seguro Agrícola Catastrófico.Debido a las lluvias y la sequía ocurrida en ese año, la empresa aseguradora contratada indemnizó al Gobierno del Estado la cantidad de 36 millones de pesos, con los cuales se apoyaron más de 17 mil personas productoras dedicadas a la agricultura y a la ganadería.En el 2019, con la aportación del Gobierno Federal y Estatal, se contrató un Seguro Agrícola para proteger 642 mil hectáreas de diversos cultivos, debido a la sequía atípica ocurrida en los meses de mayo a noviembre de ese año, la empresa aseguradora indemnizó al Gobierno del Estado de Veracruz la cantidad de 76 millones de pesos.En el año 2020, el Gobierno del Estado contrató una póliza para proteger 271 mil hectáreas de cultivos anuales y perennes. Debido a las lluvias torrenciales presentadas en los meses de agosto y septiembre, se indemnizó al Gobierno del Estado con la cantidad de 10 millones de pesos.Para el 2021, el Gobierno del Estado contrató una póliza para proteger 258 mil hectáreas de cultivos anuales y perennes. Debido al huracán Grace, se pagó una indemnización de 22 millones de pesos.Pero, en este año 2022, la Federación no contempló el apoyo para la contratación del Seguro Agrícola Catastrófico, por lo cual la SEDARPA, a través de la Dirección General de Agricultura y Fitosanitaria, contempla el Programa “151 Esquemas de Aseguramientos Productivos para la Cobertura de Riesgos Climáticos”.