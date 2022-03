Gobierno Estatal hace “lo que puede” para prevenir violencia feminicida, afirman

El Gobierno del Estado está haciendo lo que puede para poder prevenir y erradicar la violencia feminicida en la entidad, expresó Miguel Álvarez Dorantes, coordinador de vinculación con los consejos municipales de Seguridad Pública y comités de participación ciudadana, quien culpó de la violencia contra las féminas en los últimos meses a la pandemia.En referencia a este tema y si es necesario cambiar las estrategias para evitar más muertes de mujeres por cuestiones de género, indicó que son estrategias que implementan de manera coordinada con la Federación, los Estados y se tiene que aterrizar con los municipios."Por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, estamos haciendo lo que podemos para poder subsanar y estamos implementando todas las directrices y políticas públicas que nos emite el Gobierno Federal y el Estatal".Además, aseveró que de acuerdo con las incidencias delictivas, se están presentando menos casos de feminicidio. "No es que fallen las estrategias, sino que debemos de tener en cuenta que venimos de una pandemia y parece mentira pero desde el momento en que se inició ésta, en los casos de violencia tanto feminicida como también familiar se presentó un incremento derivado de esta pandemia, no es excusa pero sí fue un fenómeno que se está analizando".El funcionario apuntó que como tema prioritario desde hace algunos años, pues hay dos Alertas de Género, se están efectuando acciones por parte de la autoridad estatal y los municipios, enfocadas a atender estas causas que están generando la violencia.A pregunta expresa si es necesaria otra Alerta de Género, que sería la tercera y se ha pedido por parte de feministas, esto por desaparición forzada, dijo que no, aunque no se puede descartar que pudiera darse."Si se ha postergado, es porque el gobierno ha cumplido con las directrices. Tendría que analizarse porque las Alertas de Género las implementan hacia los Estados otras instancias y estas tendrán la información necesaria para podernos decir si es necesaria o no".