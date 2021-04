Gobierno Estatal inicia proceso para contratar crédito por hasta 2 mil mdp

El Gobierno del Estado inició el proceso para contratar uno o varios créditos hasta por 2 mil millones de pesos a un plazo que no superará los 240 meses y dejando en garantía de pago el 2.48% de las participaciones federales del Fondo General de Participaciones.



Con el o los créditos a largo plazo se financiará inversión pública productiva en los rubros de fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y de salud; infraestructura educativa y deportiva; e infraestructura en vialidades urbanas, interurbanas o metropolitanas.



Así como en obra pública en materia inmobiliaria, de suelos, agropecuaria, medioambiental, hidráulica y de electrificación y de equipamiento; infraestructura vehicular operativa y equipamiento para seguridad pública; y toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social.



Siempre y cuando la finalidad específica del beneficio social sea para la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; y para la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración y educacional; equipo médico e instrumental médico y de laboratorio; equipo de defensa y seguridad y maquinaria.



Además, la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales.



El 28 de enero de este año, el Congreso de Veracruz autorizó al Gobierno Estatal la contratación del financiamiento y en caso de que no se pudiera concretar en este 2021, se podría hacer en el Ejercicio Fiscal 2022.



Sin embargo, a casi tres meses de autorizarse la solicitud del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la Secretaría de Finanzas y Planeación lanzó la Licitación Pública LPNF-0080010404-01-2021.



El próximo 16 de julio es la fecha fijada para la firma del o los contratos de crédito.



Adicional a los dos mil millones de pesos, se podrán contratar las cantidades correspondientes a los gastos asociados a la contratación del financiamiento, es decir, hasta 30 millones de pesos para gastos asociados a la contratación del o los financiamientos, incluyendo, sin limitar, la constitución de fondos de reserva, honorarios de fedatarios y calificaciones requeridas.



En su caso, hasta 50 millones de pesos si se incluyen instrumentos derivados tales como la contratación de coberturas de tasas de interés conocidos como CAPS, instrumentos derivados de intercambio de tasas conocidos como SWAPS o cualquier otro tipo de instrumento de cobertura.