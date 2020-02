Gobierno Estatal mantendrá vigilados a migrantes por coronavirus

El director general de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, Carlos Enrique Escalante Igual, dijo que se están tomando las medidas pertinentes tras el primer caso confirmado de coronavirus en el país.



"Nosotros tenemos que cuidar mucho el paso de los migrantes, que se chequen, siempre en coordinación con el Sector Salud para que si alguien llegara a sentir alguna molestia o sintomatología, inmediatamente sea canalizado, es instrucción directa del Gobernador. No hay ningún caso en Veracruz", dijo.



Al respecto, explicó que cuando los indocumentados llegan al Estado, ya es competencia de las autoridades de esta administración aplicar protocolos y darles atención ante algún tipo de enfermedad que presenten.



"Ya una vez que pasan, ya es bronca de nosotros y ya nosotros nos encargamos de que el que se sienta mal o tenga alguna sintomatología, sea inmediatamente canalizarlo", dijo.



Asimismo, refirió que se ha disminuido la entrada de migrantes a Veracruz, donde no se tiene un conteo concreto, pues muchos entran sin documentación.



"Muchos entran de forma ilegal, no documentada, hay muchas formas de pasar, no puede haber un censo, puede haber un censo de cuántos migrantes detienen al día. Como hay muchos retenes en todo el trayecto, pues entonces varía la cantidad de migrantes".



Aunado a ello, enfatizó que el año pasado, tuvieron un sobrecupo en la estación migratoria, que llegó a tener 2 mil personas en un día.



Cabe destacar que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, confirmó el primer caso importado en México por coronavirus o COVID-19 y existe otro caso sospechoso aislado en un hotel de Sinaloa.