Gobierno estatal no tiene injerencia en elecciones, asegura Ricardo Ahued

El candidato de de la alianza MORENA-PT-PVEM a la alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirmó que en su opinión no hay injerencia del Gobierno en el proceso electoral.



“No hay, yo no estoy informado de que tenga injerencia; se tienen que hacer las investigaciones de cada caso y en su caso tomar con seriedad la situación de las investigaciones de cómo se dieron los hechos”, declaró.



En entrevista al acudir a votar aseveró que existe una jornada que comienza con tranquilidad en la capital del Estado.



Ahued Bardahuil solicitó una campaña en orden para todos aquellos que acudan a votar este domingo.



Lo anterior porque, aunque señaló que Xalapa se ha mantenido en tranquilidad, en otras partes de la entidad no ha sido de esta manera.



El senador con licencia indicó que las autoridades electorales han aplicado bien los protocolos sanitarios de cara a la pandemia del coronavirus.



Finalmente, el candidato se dijo "en paz" y "agradecido a la vida" de lo que dispongan estas elecciones.