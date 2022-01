Gobierno Estatal proyecta Centro de Convenciones para Xalapa

El presidente municipal de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que el Gobierno del Estado estudia la posibilidad y los medios para construir un Centro de Convenciones, el cual permitirá que se lleven a cabo conciertos y actividades de espectáculos que actualmente se desarrollan en otros espacios no aptos para ello, como las instalaciones deportivas."Espero que pronto se logre en Xalapa, entiendo que está en estudio, está estudiando el Gobierno Estatal la posibilidad de poder lograr un lugar tan importante que le hace falta para convenciones y para eventos musicales y culturales", comentó en entrevista.Aunque todavía no tiene datos precisos del proyecto, dijo que esta "visión para Xalapa" requeriría de un terreno adecuado y con las factibilidades requeridas para albergar la construcción, por lo que su administración será facilitadora para hacerla una realidad."No sé, porque hay que ver todo lo que está alrededor pero yo sé que está como visión para Xalapa y espero que se logre teniendo el terreno adecuado, que se cumplan con las factibilidades. Tendremos que apoyar revisando a la brevedad los proyectos como el área municipal para que cumpla y podamos ser facilitadores de este proyecto", reiteró.En el tema de la propuesta del regidor primero, Aníbal Pacheco López, para que el Parque Deportivo Colón ya no sea utilizado para otras actividades que no sea el beisbol, el munícipe manifestó que este espacio no está adecuado para otro tipo de eventos, como los conciertos o espectáculos artísticos.De allí que afirmó que la población está consciente de ello, porque cada que se realiza alguna actividad diferente a la deportiva se destruyen las áreas que conforman el estadio."El Gobierno del Estado invirtió recursos para atraer el beisbol. El Águila estuvo aquí, invirtieron recursos y el Ayuntamiento también en baños y butacas que fueron reparadas, para traer eventos y destrozarlos y que después no puedan hacer deporte, era una demanda de los deportistas, de los vecinos porque el lugar no se presta para hacer conciertos", comentó.Adicionalmente, dijo que no cuenta con área de estacionamiento y no tiene permitida la venta de alcohol y otros productos, de allí que se busca que sólo haya eventos deportivos y familiares, para no generar problemas a la cancha."Sin embargo, se les está dando toda la facilidad de acuerdo con los protocolos de salud que se hagan eventos que también son culturales, la música y actividades comerciales que son bienvenidas. Creo que sí hay lugares, de hecho el evento musical, si es que el semáforo lo permite, lo van a hacer en otro lugar", mencionó.El Alcalde insistió que su administración le da todas las facilidades a los empresarios del ramo artístico, "nada más que sí tenemos que entender que ese en especial no está permitido, es como el mismo Estadio Xalapeño, cada cosa se tiene que ocupar".