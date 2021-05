Gobierno Estatal se ensaña con nuestro padre, fustigan hijas de Rogelio “N”

Las hijas de Rogelio "N" responsabilizaron al Gobierno del Estado de lo que le pase a su padre, quien se encuentra en prisión por el delito de ultrajes a la autoridad.



Viviana Franco Alvarado afirmó que hay persecución política en contra del exsecretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares desde mucho antes de que fuera detenido, porque primero intentaron negarle el registro como candidato del PRD y ahora lo tienen como preso político.



"Hacemos responsable al Gobierno del Estado por la seguridad de nuestro padre, de nuestra familia. Amigos, liderazgos han levantado la voz ante los hechos que lo tienen como preso político. No comprendemos cómo un Gobierno como el de Veracruz, que se dice respetuoso de los derechos humanos, se ensaña con nuestro padre", fustigó.



Afirmó que las autoridades estatales fabricaron un delito que ya fue derogado en otros Estados y en Veracruz se aplica como forma de represión.



"(Llegaron) al grado de fabricar un delito que incluso hemos investigado y ya desapareció por inconstitucional en 18 Estados del país. Hoy le tocó a nuestro papá pero nadie está a salvo de que se lo puedan aplicar, incluso a los medios de comunicación cuando hacen su trabajo".



Viviana Franco aseguró que pese a la situación que enfrentan, son fuertes y su padre Rogelio "N" no está solo.



"Ante todo lo que estamos viendo mis hermanas y yo nos queda claro que quieren destruir el trabajo que ha hecho mi padre en muchos años. Déjenme decirles que todas las infamias nos están uniendo más. Papá no estás solo, educaste hijas fuertes, con valores y con familia, que es lo más importante", finalizó.