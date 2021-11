Gobierno Federal ayudará a esclarecer muerte del actor Octavio Ocaña: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, con respecto a la investigación que inició la Fiscalía de Justicia del Estado de México, su gobierno ayudará a esclarecer la muerte de Octavio Ocaña, como lo pidió el padre del actor.En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que se comunique con la familia del actor y se revise el caso.“Estuve en Palenque los días santos, los días de muertos. Es una tradición estar cerca de nuestros difuntos y estuve pendiente de lo que pasaba en el país. No se puede uno desatender, tiene uno que estar atento”.“Hubo tres casos, esto del joven que perdió la vida, hay que ver las causas, me enteré que el papá pidió que interviniéramos. Lo vamos a hacer. Le di instrucciones al Secretario de Gobernación para que se comunique con la familia, el papá del joven y se revise todo el caso”.Dijo que serán respetuosas de la indagatoria que ya comenzó la Fiscalía del Estado de México pero la convicción es ayudar a esclarecer la muerte del actor.Destacó que hay una buena relación con el gobernador Alfredo del Mazo, de modo que “no vamos a tener ningún problema”.Octavio Pérez, padre del fallecido actor Octavio Ocaña, aseguró que ya le mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador para que “meta las manos en el caso”.Fue durante la llegada del cuerpo del actor de la serie de “Vecinos” a su natal Villahermosa, Tabasco, que su padre pidió a los medios de comunicación el apoyo para despedir adecuadamente a su hijo.Pérez mencionó sobre el apoyo del Presidente: “le mandé un mensaje hace rato, nada más que se haga justicia porque él también es tabasqueño y también ama a la gente. Lo amamos, lo queremos pero ojalá nos pueda ayudar, ojalá pueda meter las manos y que puedan hacer todo lo que tengan que hacer”, explicó.Exigió justicia por su hijo, al afirmar que no es verdad la versión de la Fiscalía del Estado de México en la que informaron que Ocaña murió por un disparo accidental y menos que estuviera bajo los influjos del alcohol o las drogas.El expediente de investigación sobre la muerte del actor Octavio Ocaña, conocido por su personaje “Benito”, está abierto y a disposición de la familia, señalaron autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quien concluyó que el joven falleció al dispararse accidentalmente un arma, mientras era perseguido por policías de Cuautitlán Izcalli.“La carpeta de investigación está abierta para que la familia de Octavio Ocaña la revise, acompañada de sus abogados, en el momento en que ellos lo soliciten”, una vez que hayan pasado los funerales y la despedida de su ser querido, indicaron fuentes oficiales de la FGJEM.Si la familia tiene dudas sobre los peritajes e incluso sobre el actuar de la policía de Cuautitlán Izcalli, pueden revisar la carpeta de investigación, reiteraron.