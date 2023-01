Gobierno federal ignora embarazos adolescentes en México, reprocha activista

La constante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la disminución de recursos de atención para diversos rubros de mujeres, entre ellos el apoyo a las menores de edad embarazadas; en el caso de Veracruz, es preocupante el alto índice de féminas jóvenes en proceso de gestación, señaló Luz María Reyes Huerta, integrante de Marea Verde Altas Montañas."No nos extraña pero sí causa mucha frustración ver este tipo de acciones sobre, todo a Marea Verde; tenemos claro que parte de la lucha por el derecho a decidir obviamente es esta parte de la educación sexual, de la prevención. Es fundamental", dijo.Entrevistada en referencia a que a pesar de que el embarazo adolescente es una de las principales causas de abandono escolar y el gobierno federal actual han disminuido los recursos o desaparecido los programas de apoyo a estudiantes embarazadas, la abogada de profesión dijo que es lamentable pues Veracruz tiene muchos años ocupando los primeros lugares de menores de edad embarazadas."Entonces la problemática es grave, porque México es de los países con mayor incidencia de embarazos en adolescentes y esta situación no se puede pasar por alto", dijo.Consideró que la forma de actuar de parte del gobierno es negar las problemáticas y de paso disminuir los recursos económicos dejando a los poblaciones en vulnerabilidad."Desgraciadamente así seguiremos en tanto no cambie la administración o entiendan que negando la problemática o disminuyendo los recursos esto no se resolverá".Es de resaltar que en 2012 había 49 programas educativos dedicados a la “atención contextualizada” de los y las estudiantes; en 2022 la cifra se redujo a 17 programas, de acuerdo con un análisis de la organización civil Mexicanos Primero. Y para este año, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) contempla recursos únicamente para 15 programas de este tipo.