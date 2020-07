Gobierno Federal maquilló cifra de desaparecidos de Veracruz, acusan madres

Para Lenit Enríquez Orozco, integrante del Colectivo Madres en Búsqueda de Coatzacoalcos, el Gobierno Federal maquilló la cifra de 2 mil 75 personas desaparecidas y no localizadas en el estado de Veracruz.



Lo anterior, luego de que la Comisión Nacional de Búsqueda presentó el informe relativo al período diciembre 2018 a julio de 2020.



Por lo anterior, Lenit Enríquez enfatizó que no se tiene la certeza sobre las fuentes que nutrieron la información, dado que anteriormente se acusó a la Fiscalía General del Estado de ocultar los datos y no se sabe si dicha práctica continúa.



"En algún momento se decía que las mismas Fiscalías no pasaban la información, entonces es una problemática que venimos arrastrando desde que estaba Jorge Winckler Ortiz que ocultaba las cifras y no sabemos si la Fiscalía está ejerciendo la misma mecánica (...) La cifra ni siquiera está allegada a la realidad".



Observó a la vez que durante el tiempo de confinamiento a causa de la pandemia del Coronavirus (COVID-19), las desapariciones de personas continúan en el estado de Veracruz.



"Creo que las desapariciones no guardaron cuarentena y en el estado de Veracruz han ido incrementando, por eso creo que es una cifra maquillada".