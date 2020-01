Gobierno Federal y Estatal ni una obra ejecutaron en Fortín, en 2019: Alcalde

El alcalde de Fortín, Antonio Mansur Oviedo, aseguró que el Gobierno Federal y el Estatal dejaron en el olvido al municipio; el año pasado, ni una sola obra ejecutaron en el territorio fortinense pero tendrán, en algún momento, que asumir su responsabilidad con esta población.



"Vamos a seguir trabajando en el tema de la gestión. El año pasado no hubo obra ni del Gobierno Estatal ni del Federal, los más de 35 contratos de obra fueron con dinero municipal y la inversión fue de alrededor de 50 millones de pesos".



Añadió que urge efectuar obra en caminos rurales y citó que desde hace dos años están solicitando el camino Monte Blanco- Santa Elena, pues ayudaría a desahogar el tráfico que llega desde Huatusco y que va hacia Córdoba.



"Eso va ayudar en el desfogue de todos los camiones y tráileres que van hacia Fortín. El centro se está remodelando, hay calles por pavimentar, se requiere seguir con el trabajo en drenaje en las diferentes colonias".



El Munícipe destacó que, a través de oficios, también ha pedido obras para el tema de salud. Dijo que tienen una casa de salud en la zona de Santa Martina que está olvidada y que se necesita que la echen a andar porque independientemente que se construyó el nuevo Centro de Salud en Villa Unión y se remodeló el de Fortín, si se invierte más en este rubro se podrá dar mejor atención a quien lo requiere.



En este sentido se le cuestionó: ¿Los gobiernos entonces dejaron olvidado a Fortín? A lo que respondió: "pues sí, lamentablemente sí, no hubo ningún apoyo".



Finalizó que seguirá tocando puertas y que el Gobernador tiene que voltear a ver al municipio. "Tiene el Gobernador que hacerse responsable de esta zona pero no hay promesa o anuncio de alguna obra para este 2020, por más oficios y solicitudes que hemos llevado".