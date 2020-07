Gobierno Federal ya no debe permitir más pérdida de empleos: COPARMEX

El Gobierno Federal no debe permitir que se presente más mortandad empresarial, consideró el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Gustavo de Hoyos Walter, quien agregó que ya no debe haber más pérdida de empleos.



"Este es un llamado al Gobierno Federal para que se tomen, cuanto antes, medidas para tratar de que no se profundicen los efectos tan nocivos de esta crisis económica".



Añadió que no se puede culpar a ninguna autoridad ni Federal, Estatal o Municipal de que llegó esta crisis económica pero de lo que sí es responsable es de las medidas que se han tomado y las que han sido mal definidas.



La voz de COPARMEX, dijo, se ha levantado desde marzo para que se den remedios contundentes y así resolver el problema económico que se vive en el país.



"En todo el mundo, en economías de mucho menor fortaleza y desarrollo que la mexicana en todas ha habido apoyos para población que ha perdido su salario y en el caso de México tendrían que recibir, aunque sea, un salario mínimo para poder subsistir".



Agregó que urge que en el país se implemente por parte del Gobierno Federal el bono solidario, es decir apoyo de tres meses de remuneración para los trabajadores que se contraten para los nuevos puestos de trabajo que se creen.



"Ningún programa social puede tener la profundidad, eficacia o permanencia de lo que se puede lograr al mantener los empleos que existen y sobre todo, apoyar la creación de nuevos empleos".