Gobierno genera inversión o se va a depreciar el peso, advierten

El cierre del 2022 la perspectiva económica de México no es favorable, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Ciudadana, Arturo Matiello Canales, al advertir el riesgo de la depreciación del peso.Consideró que es necesario incentivar la inversión nacional e internacional y reactivar las industrias para facilitar la generación de empleos.Puso como ejemplo la urgencia por invertir en el sector de la construcción, lo cual ayudaría a reactivar la economía.“Necesitamos que el presupuesto de gasto más fuerte sea el gasto de inversión, presas, carreteras, todo lo que detonen a la industria de la construcción que presenta una caída del 30 por ciento, porque es una industria horizontal, al reactivar la industria de la construcción estamos reactivando la industria del cemento, del acero, muchas industria y la mano de obra”, explicó.El empresario consideró que el presupuesto asignado para el próximo año debe priorizar la inversión y no en el gasto corriente, lamentando que actualmente la prioridad es el gasto social.“La gran mayoría se va en gasto corriente, sueldos, dádivas, regalos, becas, apoyos sociales, ese dinero no es un gasto de inversión, es gasto corriente, eso no genera empleo. Si ustedes le quitan al presupuesto nacional el gasto corriente y el pago de la deuda, nos quedamos con los rezagos prácticamente porque no hay para más”.Agregó que el contexto político-electoral tampoco genera certidumbre, por ello, hay que redoblar esfuerzos para mantener la economía a través de la inversión.