Gobierno insiste a comercios autoevaluarse y certificarse en higiene

Para dar mayor certeza a la población en el territorio estatal, la Secretaría de Salud hizo un llamado a los empresarios y comerciantes, para acreditarse ante la autoridad sanitaria y obtener la certificación de que aplican todos los protocolos sanitarios para evitar riesgo de contagios por el COVID-19.



En el marco del mensaje donde se informa de la situación del Coronavirus en la entidad, se mencionó que es un proceso por medio del cual pueden acceder a través del portal de los Servicios de Salud de Veracruz.



“Quiero hacer un llamado especial a los propietarios de comercios y empresas, para que puedan registrarse y obtener el cartel con el que darán certeza a sus clientes de que cumplen con los protocolos sanitarios. El sitio web para conseguir dicho cartel es: www.ssaver.gob.mx/riesgos-sanitarios/lineamientos”, se expuso.



Con ello, los comercios podrán acceder al cartel que los registra y acredita como lugares donde se aplican los protocolos sanitarios, contra la pandemia del Coronavirus.



Y es que se dejó en claro que la situación en Veracruz es de riesgo por los contagios, por lo que también se invitó a la población en general a estar pendiente de su salud, así como de cualquier síntoma para acudir de inmediato al médico y evitar situaciones de mayor riesgo.



“La prevención de contagio de coronavirus está en todos nosotros, la sociedad en su conjunto, autoridades de todos los niveles, sectores productivos y comerciantes; sigamos con disciplina las recomendaciones sanitarias para que nos mantengamos sanos, no pongan en riesgo a su familia o amigos”.



Al respecto, se recordó que la entidad continúa en semáforo rojo y en la parte crítica de contagios, por lo que se tiene que ser más responsables en el comportamiento en la vía pública.



Es por ello, que se nueva cuenta se reiteró el mantener la “sana distancia”, así como el uso del cubrebocas, evitar el saludo de mano, beso y abrazo, además de lavarse constantemente las manos con agua y jabón, incluso, de ser preferible quedarse en casa, así como evitar la movilidad entre municipios.



“No salgan de casa si no es necesario, no viajen de una ciudad a otra; con eso ustedes van a prevenir el contagio de esta enfermedad; pero si comienzan a presentar los síntomas, inmediatamente soliciten ayuda del sector salud”, finalizaron las autoridades sanitarias.