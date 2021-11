Gobierno mexicano no actúa ante Ómicron, critica Obispo de Orizaba

El obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, lamentó que el Gobierno mexicano no esté tomando y aplicando las medidas necesarias para proteger al pueblo, ante la aparación de la variante del coronavirus llamada Ómicron."En otros países responsables y que les interesa la salud de su pueblo están poniendo restricciones serias sobre esta nueva variante llamada ómicron y están poniendo bastantes restricciones, aquí entre nosotros tristemente vemos que las cosas siguen igual".Incluso acentuó que los semáforos epidemiológicos se manejan arbitrariamente, por ello pidió a todos los fieles ser responsables de su salud. "Así es que yo les pido que en el nombre del Señor, vivamos una esperanza viva".Y exhortó a que cada persona se proteja y cuide del contagio de COVID-19, pues indicó que ante la llegada de varios eventos donde habrá concentración de gente es más fácil el contagio si no hay medidas preventivas."Que estos días de encuentro entorno a María de Guadalupe y después las posadas y la misma Navidad, no traigan consecuencias que lastimen la salud o acaben con la vida de los más vulnerables".Este domingo, que es el primero de adviento, el prelado pidió no perder la esperanza en Cristo, aún y cuando hay muchas situaciones difíciles en el país y el mundo entero."Al celebrar la primera venida del Señor Jesús, abrimos nuestro oído, nuestro corazón a su palabra, sacudimos un poco el polvo del camino para poder llegar con renovada luz a la celebración de Dios que viene a salvarnos, al mismo tiempo que preparamos la fiesta de la Navidad, nosotros también esperamos y abrimos nuestra esperanza a su segunda y definitiva venida que es lo que hace intensamente maravillosa la vida".