Gobierno morenista no ha invertido lo necesario para mejorar Veracruz: PAN

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Federico Salomón Molina, criticó que en la entidad veracruzana no se ha recibido la inversión necesaria para mejorar la estructura del Estado, esto por parte del actual gobierno a lo largo de los últimos 4 años.“Hasta el momento en Veracruz no se visualizan las grandes obras de infraestructura de las cuales el gobierno siempre se ha hablado con la boca llena de mentiras”.Asimismo, aseguró que no se está invirtiendo de manera correcta el dinero que se recibe de la Federación para el mejoramiento del estado:“Cada año la administración pública morenista ha presentado un subejercicio considerable y no invierte el dinero que la Federación le manda como debería hacerlo”, dijo.Señaló que, de acuerdo con reportes trimestrales de la Secretaría de Finanzas, desde el 2019 a la actualidad fueron aprobados más de 32 mil millones de pesos para obras de infraestructura.“Desde ese año hasta la actualidad se ha presentado un subejercicio equivalente a más de 12 mil millones de pesos, además y según estos reportes se ha invertido más en el pago de la deuda pública estatal que en realizar obras de infraestructura que beneficien a todos los que viven, visitan y transitan por el Estado”, dijo Molina.Cuestionó las acciones del Gobierno del Estado con el dinero, pues afirmó que este no lo invierten en la obra pública: “no lo vemos reflejado en ninguna parte y tampoco sabemos en qué lo invierten después. Como ciudadanos y sobretodo como veracruzanos continuaremos exigiendo que todas las dependencias gubernamentales reporten cifras verdaderas y no maquilladas como lo han hecho”.El dirigente estatal del PAN refirió que por esta situación piden que las comparecencias que se darán en los próximos días se hable de manera clara y verdadera de la situación que se vive en Veracruz.