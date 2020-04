Gobierno no debe cerrar las puerta ante pandemia: Economista

La actual contigencia económica por coronavirus implica un nuevo diagnóstico; consideró el académico de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana (UV), Rafael Arias Hernández.



En todo caso, catalogó que el Plan Económico a nivel estatal y federal como "un primer esfuerzo", sin embargo, la economía "es otra".



"Es un primer esfuerzo... haría muy mal el Gobierno en considerarlo definitivo y es un primer esfuerzo porque la economía es otra, la situación es otra y requiere de diagnósticos actualizados y de localización de las nuevas oportunidades y las que se tienen que abandonar", explicó.



Arias Hernández observó que no van ser ni los mismos mecanismos ni las mismas formas de responder en la actual contingencia.



"No tienen una capacidad de respuesta que la situación actual exige y tiene que haber más participación y evaluación de los actos de Gobierno, debemos considerarlo como un primer intento y lo fundamental es que tenemos que gobernar al Gobierno", dijo.



Calificó que el problema central de la autoridad radica en el conocimiento incompleto de la economía y por lo anterior, sobresalen críticas contra el exceso de gasto y la poca consistencia de los ingresos.



"Tienes que fortalecer la economía y esto implica, fundamentalmente, generar los satisfactores a las necesidades individuales y colectivas, cosa que no se está dando, (...) no es cerrando las puertas, ni diciendo que ya hicieron su tarea, es como vamos a salir de esta situación, ni nosotros como ciudadanos quedarnos en expectativa, sino debemos exigir lo posible: no hay funcionarios completos, no hay gobiernos completos y al Gobierno hay que gobernarlo", enfatizó.