Gobierno no llegó a su meta de aplicar 1.4 millones de vacunas antiCOVID en enero

A finales del mes de diciembre del 2020, la Secretaría de Salud Federal anunció que, para el 31 de enero del 2021, México habría aplicado 1.4 millones de vacunas Pfizer como parte de la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación; cifra que no alcanzó.



Dicha cifra, sería prácticamente suficiente para inmunizar al personal sanitario de primera línea, calculado en alrededor de 750 mil personas entre médicos, enfermeros, camilleros, laboratoristas, entre otros. Para aplicar las dos dosis necesarias de la vacuna, es necesario destinar 1.5 millones de vacunas a este grupo, el más vulnerable al contagio.



Sin embargo, de acuerdo con información publicada por Our World in Data, de la Universidad de Oxford, hasta el 30 de enero del 2021, México sólo había logrado aplicar 670 mil 307 vacunas entre su población, que corresponde al 48 por ciento de la meta fijada por las autoridades sanitarias dentro del calendario de vacunación.



Es decir, no se aplicaron vacunas suficientes para que, al menos, el personal sanitario recibiera la primera de las dos dosis contra el COVID-19.



Además, no todas las vacunas fueron destinadas a miembros del sector salud. Como parte del Plan Nacional de Vacunación, también han recibido la inmunización contra el COVID-19 maestros de Campeche que no se encuentran dando clases, así como servidores de la Nación, quienes son operadores de los programas sociales del Gobierno Federal, que no atienden ni realizan labores en los centros de atención médica.



El año pasado, The Lancet, la publicación médica más importante a nivel mundial, reveló que México es el país con el mayor número de personal de salud fallecido como consecuencia del COVID-19.



A finales de 2020, el Gobierno Federal reconocía la muerte de 2 mil 470 defunciones de personal de salud a causa del coronavirus.