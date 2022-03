Gobierno, obligado a cubrir saqueo a reserva del IPE; no es un favor: Pensionado

El pago que tiene que hacer el Gobierno del Estado al Instituto de Pensiones del Estado, por concepto de lo saqueado de la reserva técnica, no es una opción sino una obligación, aseveró el integrante del Frente en Defensa del IPE, Jesús Arenzano Mendoza, quien dijo que tampoco es un favor el subsidio que las autoridades le dan al organismo pensionario.El docente jubilado dijo que debe quedar claro que hay dos tipos de deuda que se tienen con el IPE, una es por los pendientes de los entes como: ayuntamientos, dependencias por citar y la otra es por lo saqueado a la reserva técnica desde el gobierno de Miguel Alemán hasta Javier Duarte de Ochoa.“Nos reunimos con el gobernador Cuitláhuac García, cuando era electo y se comprometió a devolver lo saqueado. La deuda que se tiene con el instituto es en dos partes: vía préstamos ilegales y que fueron autorizados por el consejo directivo, que fueron alrededor de 3 mil 500 millones de pesos cuando el Gobernador Alemán, otro tanto a Fidel Herrera y el resto a Duarte”.“La segunda deuda que es donde ha recuperado mucho el IPE y son pendientes que el estudio actuarial 2017 marce de alrededor de 6 mil millones de pesos y eran pendientes que tenían las entidades gubernamentales. Entonces si juntas la deuda del saqueo que alcanza los 8 mil 500 millones de pesos y la de los entes que es de 6 mil, suman 14 mil millones de pesos”.Indicó que esos 8 mil 500 millones de pesos de la reserva técnica lo tienen que pagar el Gobierno del Estado, pues aun cuando fueron recursos económicos que sustrajeron antiguas administraciones, al final fue el Gobierno Estatal.En este sentido, fue cuestionado en referencia a lo recientemente declarado por el subsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Eleazar Guerrero Pérez, quien aseguró que se ha ayudado mucho al IPE y sus finanzas ahora son más sanas, incluso se le ha otorgado un presupuesto considerable a lo que dijo Arenzano, que el dinero destinado al instituto es un subsidio pero no es un favor.“Es un gasto programado porque está en la Ley de Egresos que cada año presenta el gobierno y efectivamente para este ejercicio le dieron un poco más de 3 mil millones de pesos, porque las cuotas y aportaciones no alcanzan para el pago de la nómina de jubilados pero no es un favor que le hacen al IPE, sino que es una obligación como gobierno”.“Ahora bien no alcanza con las cuotas, porque aun cuando pagan los activos una cuota del 12 por ciento de su salario base de cotización, no alcanza porque fue muy saqueado el instituto y porque no han sido basificados alrededor de 60 mil trabajadores de gobierno de diversas entidades”.Y dijo que hasta el momento la promesa de pago que hiciera el mandatario estatal, en referencia al dinero sustraído por otros Gobiernos a la reserva técnica, no se ha cumplido, además enfatizó que gracias al buen trabajo de la directora del IPE, Daniela Griego, es que se ha recuperado recurso económico pero es porque ella ha hecho un buen trabajo.