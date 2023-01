Gobierno obstaculiza derecho a la defensa legal de prisioneros: Abogado

Autoridades del Estado de Veracruz “inventan” nuevos obstáculos para menoscabar el derecho a la defensa de las personas imputadas en juicio, alertó el penalista Gabriel Andrés Campoli al participar en DefiendeTV, por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv y bajo la moderación de Roberto Mercado.Al abordar el tema “El derecho de defensa en el sistema penal”, Campoli explicó que tales “obstáculos” incluyen los traslados de los y las imputadas de un reclusorio a otro al interior de la entidad.Y si bien la transferencia de internos es una práctica común en México, el abogado advirtió que dicha medida es todavía más “marcada” en el Estado de Veracruz y por lo tanto, el sistema de reinserción y readaptación es escenario de violación al derecho a la defensa de las personas.“(La transferencia de internos) es generalizada, pero en Veracruz es mucho más marcada. En (el Estado) hubo 420 traslados en dos meses. Es estar moviendo la gente para todos lados, (…) es ganas de impedir y mostrar a los privados de su libertad que ‘el poder lo tengo yo y yo hago contigo lo que quiera’”.En todo caso, el especialista recordó que al imputado la Ley le garantiza enfrentar un proceso, y dado el caso, una pena; en el lugar más cercano posible al arraigo de su domicilio.“Es decir, si cometes un acto presuntamente delictivo en Veracruz obviamente lo atenderá un juez de Veracruz y un fiscal de Veracruz”.Sin embargo, Campoli observó que la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río y Medellín carece de un centro de reinserción social, se le traslada al penal de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes e incluso, a Papantla o Coatzacoalcos.“Cuanto más lejos lo llevan, más lo complican y lo complican únicamente en perjuicio del imputado, porque el Fiscal no necesita ni hablar ni ver al imputado, la víctima tampoco, el asesor de la víctima tampoco y el juez menos, y en las audiencias lo presentan en video conferencias. Luego entonces, al único perjudicado es al imputado y al defensor”.El abogado reprochó que las autoridades de reinserción social alegan una “peligrosidad” del imputado para transferirlo de un reclusorio a otro y con lo anterior contradicen el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución de Penas.“El Artículo 50 es muy claro en que la persona tiene el derecho estricto de seguir su proceso y cumplir su pena siendo sentenciado en el lugar más cercano al arraigo de su domicilio y negocios. Una persona que está lejos de su familia no se va readaptar, ni reinsertar ni nada”.Recordó que la Ley si bien permite el traslado de internos de un centro de reclusión a otro, igual faculta el derecho de audiencia con el imputado y el defensor presente.“Lo que hacen es: agarran, los suben a todos a un camión, los trasladan y después simulan una audiencia donde nunca citan al defensor”.Esto es, no celebran la audiencia antes de la transferencia, sino después de ésta, expuso Campoli.El especialista comparó tales omisiones de las autoridades como “actos de tortura” al provocar un sufrimiento psicológico en las personas privadas de su libertad.“Si además del hecho de estar privadas de su libertad en proceso, le agregas, alejarlo de su familia, le provocas un sufrimiento psicológico seguro. Y de acuerdo con la Convención de Derechos Humanos, cualquier sufrimiento psicológico es tortura”.En la entrevista, Campoli recordó que toda persona posee el derecho a la defensa por medio de un abogado titulado, con cédula y con conocimiento del sistema acusatorio adversarial; además del derecho de los imputados y las víctimas a formular todos los medios probatorios posibles a su favor y que estos les sean admitidos.Añadió que si bien desde el momento de su detención toda persona posee el derecho a un abogado, existen acciones dilatorias para entorpecer la defensa del acusado o imputadoY estas incluyen desde negar cualquier palabra con los testigos o la propia persona investigada, a la mala práctica de los o las fiscales al no proporcionar las capetas de investigación o en su defecto, incompletas.“Hay miles de formas de obstaculizar y cada día se vuelven más ‘creativos’ e inventan nuevas (formas de obstaculizar)”.Campoli observó que al final, la autoridad “menoscaba” el derecho de defensa de las personas aún y cuando la detención o presentación en audiencia del acusado no lo vuelve culpable de un hecho, “en automático”.Y esto además, vulnera el derecho de presunción de inocencia de todas las personas, a menos de que la sentencia de un juez dicte lo contrario.