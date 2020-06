Gobierno permitió destrozos en Xalapa, fustiga Iglesia; inacción puso en peligro a personas

Organizaciones católicas y la Arquidiócesis de Xalapa exigieron que se haga justicia y se castigue a los responsables de los daños causados a las iglesias del centro de la ciudad durante la manifestación del pasado 8 de junio.Tras la procesión Santísimo Sacramento, solemnidad Corpus Christi, organizaciones católicas y decanatos de varios municipios aledaños se dijeron indignados y tristes por los ataques que consideran un agravo a Dios por “los ataques y sacrilegios que han sufrido algunos templos de la arquidiócesis“.Acusaron que la manifestación que se dijo era contra los abusos policiacos, se salió de control y se convirtió en una “expresión de vándalos que destruyeron lo que encontraron su camino“.“Secuestrando el centro de la ciudad, rompiendo vidrios, dañando negocios y agrediendo iglesias; dañaron la puerta del templo expiatorio, el Beaterio e ingresaron al interior y dañaron una imagen religiosa; en la plaza y Catedral hubo y agresiones“.Criticaron la contracción de que mientras todo esto sucedió, patrullas de tránsito resguardaron a los manifestantes, a pesar de que las fuerzas del orden no se presentaron para detener a los agresores.“Es una expresión de grave impunidad que no se puede solapar: lamentamos que ante esta manifestación no haya protocolos de seguridad preventiva y que se haya expuesto a personas que laboran en negocios o caminaban por la calle; condenamos este tipo de agresiones que abonan a la descomposición social“.Y cuestionaron la actitud de la autoridad a quien acusaron de actuar con inacción y “falsa tolerancia“ que pone en riesgo la seguridad de las personas.“Exigimos que se respete el estado de derecho para convivir pacíficamente en esta ciudad; la arquidiócesis comparte malestar, impotencia y reclamo que distintos sectores de la sociedad que han manifestado su preocupación por este comportamiento anárquico; lamentamos que se haga costumbre la agresión a espacios sagrados, y otros públicos y privados“.Además, exigieron aplicar la Ley y llamar a cuentas a los responsables para paga culpas y resarcir daños. Los firmantes son el Decanato de Xalapa, Banderilla, Coatepec, Xalapa, Altotonga, Actopan, Naolinco, Perote, Comisión Diocesana de Pasrtoial Socail, Familiar, Juvenil, así como organismos católicos de servicio social.