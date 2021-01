Gobierno pide a mexicanos regresar tanques de oxígeno que ya no utilicen

Ante el aumento en la demanda de tanques de oxígeno por la pandemia de COVID-19 en México, autoridades del Gobierno Federal arrancaron una campaña para pedir a la población que devuelvan a distribuidores los tanques que ya no utilicen para que otros enfermos los puedan usar.



Se trata de la campaña “Devuelve tu tanque. Por amor a la vida”, que impulsan la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) de la Secretaría de Salud.



La PROFECO explicó que el exhorto es para que quienes rentaron tanques, los devuelvan a los distribuidores, pues muchos se los han quedado “a manera de previsión”.



“Esta iniciativa surge por la necesidad de contar con mayor número de tanques disponibles en el mercado para las personas que están requiriendo suministro de oxígeno en casa”.



“La pandemia de COVID-19 ha provocado un incremento exponencial en la demanda por tanques de oxígeno, al tiempo que se ha detectado que muchas personas están conservando los tanques aunque ya no los necesiten, a manera de previsión. Sin embargo, con ello se está privando a otros pacientes que lo requieren en el momento y no pueden acceder a uno”, advirtió la Procuraduría en comunicado.



Las autoridades también lanzan el llamado a establecimientos con tanques de uso industrial pero que se pueden reconvertir al uso medicinal, “por ejemplo: soldadores, mecánicos, mineras, acereras y autopartes, entre otros”.



La Procuraduría proporcionó el telófono de la distribuidora Medigas 800 500 22 22 y de Grupo Infra 55 5329 3068, para quienes puedan ayudar.



“Atender este llamado con solidaridad puede ayudar a salvar una vida”, señaló.