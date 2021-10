Gobierno pone trabas para analizar Tercera Alerta de Género en Veracruz

Desde julio pasado, han quedado desiertas las tres convocatorias que se han lanzado para integrar el Grupo de Trabajo que estudie la solicitud para declarar una tercera Alerta de Violencia de Género (AVG) contra las Mujeres por violencia feminicida y desapariciones en Veracruz.Al respecto, la integrante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli A. C., María de la Cruz Jaimes García, acusó que las autoridades federales y estatales sólo buscan “tapar el ojo al macho” con este tema.Esto debido a que, en su opinión, no han difundido como corresponde la invitación a las representantes de las instituciones académicas o de investigación especializada a nivel nacional y estatal para integrar dicho grupo que analice la conveniencia de una tercera AVG.Afirmó que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) ni siquiera les notificaron institucionalmente sobre la convocatoria.Lamentó que, por su parte el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) no de resultados en la materia y siga sin una titular, cuando el Estado sigue entre los más afectadas por feminicidios y agresiones a mujeres según los datos y estadísticas oficiales.Además, Jaimes García aseveró que las violencias contra las veracruzanas continúan, así como las desapariciones, lo que confirma el fracaso de la estrategia “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas” lanzada por el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, a inicios de 2019.La integrante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli consideró que por ello resulta prioritario estudiar la solicitud de una tercera alerta de violencia de género para Veracruz, pues la atención a este problema se quedó “más en un discurso político que en una estrategia que se esté trabajando y manejando”.Insistió en que las responsables de la CONAVIM y el INMUJERES se han quedado cortos en convocar a expertas en la materia y no le están dando la importancia a este asunto, conformándose con presumir acciones como jornadas para cambiar focos y limpiar el pasto en sitios públicos “con perspectiva de género”“Las cosas están cada vez peores, pero no vemos que haya avance. Nosotras no hemos sido notificadas de nada hasta el momento (sobre la convocatoria)”, añadió.Igualmente, criticó la labor de la encargada del IVM, María del Rocío Villafuerte Martínez, quien opinó que la tercera alerta de violencia de género debía acumularse a las dos que ya tiene Veracruz.“Estamos sorprendidas; no nos han notificado nada y no sabemos nada. El Gobierno del Estado se ha dedicado a tener una política en contra de los Derechos de las Mujeres, yo creo que es una política de simulación”.Cabe recordar que desde el 15 de mayo de 2019 el Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, AC, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, presentaron una solicitud de Alerta de Violencia de Género, pero la CONAVIM emitió un acuerdo de admisión y acumulación de la referida solicitudPor esta razón las organizaciones peticionarias de la nueva alerta tuvieron que promover un amparo y la justicia federal terminó dándoles la razón para que la solicitud sea admitida por la CONAVIM y el INMUJERES.Pese a esto, las convocatorias para conformar el Grupo de Trabajo que estudie la Tercera Alerta se han declarado desiertas debido a que el Comité de Selección no recibió ninguna postulación de representantes del ámbito académico nacional y local interesadas, aunque supuestamente hizo la difusión de la convocatoria “tanto en redes sociales de la institución y con sus coordinadoras”.Añadió que, pese a los malos resultados en materia de violencia de género que están reflejados en estadísticas oficiales, el propio IVM y el gobierno de Veracruz dejaron de apoyar al Colectivo y otras organizaciones, de ahí que tuvieron que cerrar un albergue para mujeres violentadas.Agregó que el Consejo Consultivo y el Consejo Social del IVM es “gente a modo” a quienes no les interesa que Veracruz reciba una tercera alerta durante el actual Gobierno y por parte de los colectivos feministas no se está dando seguimiento a este tema.“Todos los días en el Estado desaparecen mujeres y de las que desaparecen es un mínimo porcentaje son las que aparecen después (…), es algo a lo que no se le da la importancia (…).“Yo lo que le diría es que esta situación de prevenir la desaparición y la violencia que vivimos las mujeres tiene que ser por parte de todas y todos”, dijo Jaimes García.