Gobierno prefiere “chapear el monte” que promover justicia en línea: Abogados

El presidente del Colegio de Abogados Juristas del Estado de Veracruz, Valentín Olmos, criticó que el gobernador Cuitláhuac García se ponga a chapear áreas verdes pero no trabaje a favor de la “justicia en línea” en Veracruz.“El artículo 47 de la Constitución local no lo faculta para nada en las actividades que realizó antier; no nos apartamos a que haga este tipo de actividades populistas, no nos apartamos de eso, lo que sí le exigimos y le reclamamos es que busque las alternativas y la solución para que se dé la facultad de la justicia en línea”, dijo.El abogado recordó que el Ejecutivo tiene la facultad de presentar iniciativas ante el Congreso del Estado y su participación podría ser fundamental para implementar la justicia en línea, ya que el Poder Judicial ha permanecido paralizado desde marzo por la contingencia de COVID-19.Igualmente, criticó la apatía y la falta de voluntad de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, de quien pidió su renuncia, así como de los diputados del Congreso del Estado, ante el conflicto que genera la suspensión de labores.Alertó que se calcula que sólo en el Distrito Xalapa hay 10 mil expedientes parados ante juzgados y tribunales, además de que a nivel estatal se habla de que podrían ser 100 mil o más.Recordó que el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite, a través del Fondo Auxiliar, que los 3 poderes del Estado utilicen los recursos y se lleve a cabo un acuerdo que permita la también llamada “E-Justicia”.Aseguró que el gobernador, Cuitláhuac García, ni siquiera se ha prestado al diálogo en este tema, lo que también ocurre con la Presidenta del Poder Judicial.En cuanto a la nueva suspensión de labores acordada al 31 de agosto, Valentín Olmos criticó que el acuerdo contemple agendar citas en juzgados y conferir 20 minutos a los abogados para revisar expedientes."Es una burla; 20 minutos para que vaya uno al archivo y no encontrar el expediente, se te van los 20 minutos. Tienen miedo, no sé de qué, porque hay una iniciativa que fue aprobada en el Senado de la República, a través del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que las sentencias sean publicadas".“¿Qué va a hacer el Poder Judicial de Veracruz si no tiene los instrumentos necesarios para lo que nosotros estamos reclamando?”, cuestionó.