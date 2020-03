Gobierno prepara plan DN-III contra la pandemia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que –en caso de que se necesite– su gobierno ya prepara un plan DN-III con el despliegue de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a esta pandemia, y descartó que vaya a decretar toque de queda como ha ocurrido en otras naciones.



“Estamos preparados médicamente, tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios y, si se requiere, ya se está preparando un plan DN-III con este propósito, vamos a contar, como siempre lo han hecho, con el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico, con sus instalaciones. Está todo el gobierno preparado”, dijo en su conferencia matutina.



Anoche, el Jefe del Ejecutivo federal se reunió más de dos horas con su gabinete legal y ampliado para definir los planes y tiempos en la estrategia contra el coronavirus. De acuerdo con el director del IMSS, Zoé Robledo, se habló del plan, los proyectos y los tiempos contra la pandemia.



Por la mañana, el Mandatario federal detalló que esta estrategia consiste en desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos y enfermeras militares, y la experiencia de las Fuerzas Armadas para el manejo de casos de mayor gravedad, “situaciones difíciles donde ellos puedan, con todo desplegar su equipo e instalaciones”, expuso.



Apuntó que, ante críticas porque su administración no toma decisiones sobre el coronavirus, López Obrador indicó que su gobierno está actuando de manera responsable y “no se toman decisiones equivocadas”, un ejemplo, dijo, es este plan y la orden de adelantar la pensión para adultos mayores”.



“Dicen: ‘Es que no se toman decisiones’. No se toman decisiones equivocadas. El protagonismo. ¿Tomar decisiones para que se nos deteriore el peso más de la cuenta?, ¿eso es lo que quisieran?, ¿que se nos deprecie más la moneda por una decisión equivocada?, ¿un cierre de fronteras y que nos afecte? No, claro que hemos tomado decisiones”, subrayó.



NO AL TOQUE DE QUEDA



López Obrador descartó que se vaya a implementar un toque de queda, como ocurre en otras naciones con la intención de detener la propagación de la pandemia.



Aseveró que no es necesario recurrir a las Fuerzas Armadas para que la población permanezca en sus casas e hizo un llamado a la sociedad para atender las indicaciones: “Estoy seguro que me van a hacer caso”, precisó.



Ante el cierre de comercios para evitar el contagio, el Presidente descartó que vaya a impulsar una reducción de impuestos, pero garantizó que no habrá alza.



MUESTRA TRÉBOL



Durante la mañanera, López Obrador mostró un trébol que le regaló un hombre de Tamaulipas, que es parte de los amuletos que siempre carga para la buena suerte, y manifestó que el miércoles “se hizo mucho argüende” al enseñarlos, por lo que dijo que un sector de la población “se enoja de todo... andan malhumorados”.



Pidió a la población no sentirse abandonada por la crisis del coronavirus, puesto que se tiene un gobierno responsable que trabaja para cumplir su misión de proteger al pueblo: “Les quería mostrar, no lo encontré ayer, pero ya, sí estaba. Miren, el trébol, pero ya vieron de cuántas hojas, cinco, no, seis. ¿A poco no? Y es lo que decía yo del porvenir. Ya no les… bueno, también les leo lo que dice, porque está enfrente del panteón, dice: ‘Aquí se está mejor que enfrente’. Bueno, nada más mostrarles esto”.