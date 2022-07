Gobierno procederá contra Jorge “N” por más delitos, anuncia Cuitláhuac

Jorge “N” no solamente va a enfrentar cargos graves, también tiene otros delitos, aseveró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al recordar que la detención realizada en Puerto Escondido, Oaxaca, fue por los delitos de privación de la libertad en su modalidad de secuestro y desaparición forzada de personas, sin embargo, también se le imputarán otros delitos, aunque sean menores.Durante conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo estatal recordó que también existe una denuncia interpuesta por el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por el ocultamiento de carpetas de investigación.Sin embargo, dicho delito no se le imputaron para su detención, ello se debe a que no son considerados graves, dijo.“Lo que el (ex) fiscal tiene son investigaciones sobre su falta de actuación y se le va a proceder en su contra. Pero esas no son las que motivaron la detención”, explicó.El Gobernador fue claro al explicar que los delitos que ameritan prisión oficiosa en una orden de aprehensión son los considerados graves, por lo que esconder una carpeta de investigación no lo es, y señaló que eso es culpa de los “neoliberales” que pretendían esconder sus faltas para que no fueran tipificadas para que no pudieran ser detenidos, ni enviados a prisión.“Es grave que un Fiscal haya actuado así tan perversamente, no solamente va a enfrentar los cargos graves, también tiene otras denuncias por estas faltas, a la pena que corresponda, pero no va haber impunidad”, aseguró de nueva cuenta.Por otra parte, García Jiménez dijo la gestión de Jorge “N” fue un fracaso total, pues se incrementaron los delitos de secuestro del 2018 a 2019 en un 70 por ciento.“En la mesa de coordinación vimos que no entregaba resultados sobre secuestradores y era una serie de secuestros y de cosas. Le pedimos al menos unos cuantos por lo menos y no”.Expuso que en lugar de dar resultados emprendió una campaña en contra del gobierno en funciones con recursos de la nómina de la Fiscalía.“De acuerdo con la Ley existe una Unidad Especializada en Combate al Secuestro dentro de la Fiscalía, es decir era responsabilidad de Jorge “N” combatir el secuestro y sin embargo se le disparó el (delito). De todo lo culpaban a un servidor y en la Ley dice que es el fiscal. A través de la nómina de la Fiscalía General del Estado financiaba la campaña en contra nuestra”.Por último, el mandatario mostró en gráficas cuánto se ha avanzado en el combate al secuestro desde que Jorge “N” ya no está a cargo de la Fiscalía.“En cambio, la Fiscal el primer año, menos 59 por ciento. Segundo (año) menos 57 por ciento. Esto es combate al secuestro, esto es disminuir. Siguen sucediendo, tenemos 52 casos, pero se están combatiendo”, concluyó.