Gobierno quiere amedrentar a la oposición, afirman panistas

Panistas de Veracruz afirman que hay persecución por parte del Gobierno del Estado y la Fiscalía General en contra del su partido, tras el desafuero del alcalde y síndica de Actopan, Paulino "N" y Lucero "N".



El legislador del PAN, Juan Manuel Unanue, afirmó que desde la Fiscalía los procesos en contra de los ahora exfuncionarios municipales estuvo viciado, lo cual es preocupante porque no están actuando conforme a la ley, sino por revanchismo político.



"Se vio muy claramente con dos temas obviamente relacionados con el Partido Acción Nacional, esperemos que esto sea de manera pareja, esperemos que se les trate después de esto porque ya no fue así, se les trate con apego a la ley y que no siga pasando esto en el estado de Veracruz, si no que la fiscalía se ocupe como debe de ser perseguir delincuentes, hay mucha inseguridad en el estado de Veracruz".



Por su parte, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, señaló que el Gobierno del Estado está tendiendo una "cortina de humo" al perseguir a un Presidente Municipal y a un diputado, luego de que también fuera desaforado Erik Iván Aguilar, señalado de “robar” un cadáver del forense de Alto Lucero.



Aseveró que buscan intimidar a los funcionarios del Acción Nacional, sin embargo, no cederán.



"Nos enfrentamos Fidel, nos enfrentamos a Duarte, y ahora nos enfrentaremos a lo que haga mal el Gobernador, lo que haga bien también lo vamos a señalar. (…) De esa manera tratan de amedrentar a quienes somos la oposición en el estado, pero no lo van a lograr por el contrario, lo que logran captar es un efecto inverso", dijo el alcalde porteño.



Con respecto al desafuero del diputado local, Erik Iván Aguilar, el legislador Juan Manuel Unanue señaló que es perseguido sin que haya un delito.



"Es lamentable que se le quite el fuero para ser perseguido a partir del día de ayer por un tema que no tiene nada que ver absolutamente nada con un delito, en el vídeo que filtran sale la familia a desmentir el tema, para decir que había sido instrucción de la familia".



Ante esta situación el PAN emitirá una postura desde la diligencia nacional.