Gobierno respeta el derecho a la manifestación "pero no nos vamos a quedar callados": AMLO

Al asegurar que entiende la inconformidad y oposición hacia su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que respetará el sagrado derecho de manifestación pero “vamos a defender nuestra postura porque ni modo que nos vamos a quedar callados”.



“Ofrecemos disculpas por anticipado pero va a continuar el proceso de transformación. Imagínense que modifiquemos nuestro plan, que aminoremos el paso para la transformación de México. No vamos a detenernos, vamos a desterrar la corrupción y la impunidad. Se va a respetar a todos, siempre se va a escuchar a todos pero la preferencia se le va a dar a la gente humilde”.



Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador también criticó el editorial del diario El País, de España, que habla sobre el problema de las feminicidios en México.



“Estaba leyendo el editorial de El País, de España, cuestionándonos y ¿por qué no dijeron nada cuando las empresas españolas eran las favoritas y con el apoyo de los gobiernos obtenían jugosísimas ganancias, bancos? Iberdrola que hasta se llevó a un expresidente de consejero (Felipe Calderón Hinojosa)”, dijo.



El mandatario también fustigó que ante el "comportamiento inmoral de OHL y Repsol", El País no hizo un cuestionamiento a esas empresas.



“Lo que estamos padeciendo es el fruto podrido de esa política de saqueo”, dijo.