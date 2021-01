Gobierno sí embargará autos por no pagar verificación, aseguran Verificentros

Concesionarios de verificentros se manifestaron en las instalaciones de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) para mostrar su inconformidad ante la modificación que se realizó al Código Financiero y Código de Derechos del Estado de Veracruz para que sea la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) quien se encargue del cobro de la verificación vehicular.



De acuerdo con Eduardo Mario Casares Sort de Sanz, concesionario de verificentro e integrante de la Unión de Centros de Verificación y Verificentros del Estado de Veracruz, son alrededor de 280 los inconformes, y al autorizar dicho decreto, buscarán amparos.



“En el momento en el que el decreto se publique, lo que vamos a hacer es ampararnos. No vamos a permitir que este decreto se de así de fácil. Es una afectación al patrimonio de los centros y verificentros. Este amparo es para que el decreto no tenga efecto".



Indicó que ya tuvieron una reunión con autoridades de la SEFIPLAN y tienen grabaciones en las que autoridades admiten sanciones a quienes no verifiquen.



“Nosotros somos concesionarios, no empleados del Gobierno. En la reunión que tuvimos se nos dijo que aquél que no pague la verificación, se le iba a sancionar y hasta embargar el vehículo. Hay grabaciones de que eso nos dijo el Subsecretario de Finanzas. No estamos de acuerdo porque están manejando nuestro dinero", dijo.



Señaló que la venta de los hologramas continuará como hasta ahora, pues la SEDEMA ya les notificó que es momento de iniciar el proceso para obtenerlos.



“Ya estamos apuntándonos para que nos lo vendan. Desde el momento que nos están atendiendo quiere decir que todo va a seguir igual, vamos a comprar los hologramas y seguiremos vendiéndolos a la gente. Y si esto cambia, lucharemos en contra del decreto, porque no hubo mesas de trabajo y no hubo nada”, comentó.