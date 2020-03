Gobierno sigue analizando validez de deudas que dejó Duarte

El Gobierno del Estado continúa revisando la validez de contratos con Proveedores y Contratistas realizados en el Gobierno de Javier Duarte por un monto general de 21 mil 571.5 millones de pesos.



Así lo confirmó en entrevista el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.



El funcionario explicó que aunque dicho monto aparezca dentro del informe de resultados de la Cuenta Pública 2018 aprobada por el Congreso del Estado, ello no significa que ya se incluyan dentro de la deuda pública de la entidad.



De acuerdo al informe, se trata de la cuenta “Operaciones en Proceso de Aprobación” que al 31 de diciembre de 2018 presentaba el saldo mencionado como resultado de las disminuciones realizadas en 2017.



La revisión se realiza como parte del acuerdo por el que se instruye a la SEFIPLAN a revisar y en su caso validar los Presuntos Adeudos de la Administración 2010-2016, a cargo de las distintas dependencias y entidades de la Administración.



En sus resultados de 2018, el ORFIS resaltó “la necesidad urgente de concluir los procesos de análisis, depuración y determinación de los registros específicos que resulten necesarios”.



Lima Franco mencionó que pese a dichas recomendaciones, ello no significa que se deberán de pagar todos los recursos contemplados.



“Los 20 mil millones son las cuentas de orden, que si nos vamos a temas de contabilidad son cuentas que no se sabe si son ciertas o no. No se tienen que pagar, cuentas de orden son cuentas de orden, no están dentro la situación financiera del Estado”, explicó.



Recordó que en el sexenio de Javier Duarte se evidenció el uso de empresas fantasmas para desviar recursos y por ello todos los contratos se tienen que revisar por el actual Gobierno, lo que sigue haciendo hasta la fecha en pleno análisis de las Cuentas 2019.



“Son todas esas cuestiones que estaban y que no había certeza de que si se habían hecho o no; si eran fantasmas o no. Se inició una depuración desde Gobiernos pasados, nosotros seguimos haciendo una depuración de eso y en ese sentido hemos trabajado para reducir”, dijo.