Gobierno y sociedad deben garantizar derechos de la comunidad LGBT: Activista

La activista en pro de los derechos humanos de la mujeres trans y trabajadoras sexuales, también fundadora de la Casa de las Muñecas Tiresias, Kenya Cuevas, llegó a Xalapa para compartir el trabajo que se llevará a cabo en el Estado y en la Capital ante el panorama de violencia que se vive en la entidad y la necesidad de la población en la defensa de los derechos humanos para este sector.“Veracruz ocupa el segundo lugar en crímenes hacia la comunidad LGBT. Apenas en diciembre tuvimos nuestro punto de acuerdo para garantizar el cambio de identidad. El matrimonio igualitario nos tardamos tantísimos años para poderlo aprobar y que son derechos que no deberíamos estar buscando porque no es un privilegio. Son derechos que ya teníamos en la Constitución”, expuso.Al señalar que en Veracruz hay mucha discriminación hacia este sector, resaltó la labor que hace tratando de reeducar a ciudadanos sobre las personas trans “en todo Veracruz he estado reeducando a todas las personas en el restaurant, el mesero, esto o el otro; diciéndoles que soy una mujer porque siempre nos identifican como hombres, entonces nos falta también educar”.Cuevas refirió que el llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez es para que junto con la sociedad civil se puedan garantizar los derechos humanos de la comunidad LGBT, a través de protocolos, actuaciones y gacetas oficiales, a fin de lograr también una verdadera inclusión y equidad.“Veracruz va a tenerle que entrarle al toro, va a tenerle que entrar al aro porque tenemos que visibilizar. Tenemos que capacitar a nuestras instituciones para garantizar servicios adecuados y totalmente respetuosos para todas las personas”, dijo.Por otro lado, recriminó que no hayan sido detenidos los responsables de los asesinatos de personas de la comunidad LGBT, un problema que todavía no han podido visibilizar en todo el país.La activista afirmó que la comunidad siempre ha sido utilizada como “bandera política” además de que son olvidados por la sociedad, gobiernos y partidos políticos.Ante ello, Kenya Cuevas señaló que es muy difícil pensar que desde la academia y desde los poderes se van a entender las problemáticas que las comunidades LGBT viven día a día, “tenemos que escuchar a las personas en calle, tenemos que escuchar a las personas LGBT, a los hombres trans que viven una invisibilidad y que nadie está respetando”.Adelantó en Xalapa la comunidad ya puede acercarse a la coordinadora estatal para el cambio de identidad, así como se encuentran trabajando en el tratamiento hormonal de mujeres trans en la Secretaría de Salud, como también con el acompañamiento de personas con VIH.Por último, comentó que su intención es llegar a las instituciones y a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, garantizar, capacitar y sensibilizar a todas las instituciones públicas, generar protocolos y modificar los reglamentos de cada institución pública para garantizar desde la raíz que va a ser efectivo el apoyo para la comunidad LGBT y que sus miembros tengan garantizada estudios y fuentes de empleos.