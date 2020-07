Gobiernos carecen de capacidad para hacer cumplir medidas sanitarias contra COVID

A reserva de la ciudad de Orizaba, ningún otro municipio tiene la capacidad de supervisar a través de su personal que se cumplan con las disposiciones de Nueva Normalidad y de llegar a conseguirlo, el resultado en un par de meses será un incremento en el número de contagios de COVID-19.



En lo anterior, coincidió la socióloga Mirna Aguilar Gil, al implementar para alumnos de secundaria y bachillerato, los modelos virtuales para no contagiarse de COVID-19 al regresar a clases.



La profesionista prevé la posibilidad de que el “pico” de contagios por dicha enfermedad se alcance en septiembre, pues a partir de este día el polo comercial y turístico que es Orizaba abre sus calles, comercios y sitios recreativos a visitantes de otras regiones.



“El aislamiento adelantado de dos meses, nos deja ahora con la posibilidad de regresar a los sitios que habían sido restringidos para evitar aglomeraciones. Pero sólo Orizaba tiene la capacidad de supervisar el cumplimiento al modelo de Nueva Normalidad con policías, brigadistas, personal de Protección Civil, agentes de Tránsito y personal de confianza”.



“La pregunta, es: ¿qué va a pasar con aquellos municipios con sitios recreativos donde no se tiene la capacidad de vigilar y sancionar? Será un revés para Ayuntamientos que en tiempo y forma aplicaron un gasto importante de recursos materiales y humanos”, exhibió.



Señaló que es probable que por la movilidad de masas en la zona metropolitana, los contagios vayan en aumento y con ello el sector salud se vea comprometido al no contar con el número de camas suficientes para la atención de enfermos.



Sugirió que es importante la educación y prevención en casa, como modelo formador, pues sólo la conciencia colectiva puede ayudar a reducir el número de contagios mientras no haya una vacuna.