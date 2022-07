Gobiernos simulan que combaten violencia contra las mujeres: Colectivo Cihuatlahtolli

“Las mujeres en Veracruz seguimos en una indefensión terrible", aseguró la presidenta del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, María de la Cruz Jaimes García, quien lamentó la práctica que tienen las autoridades de reclasificar los feminicidios a homicidios y de no tener acciones concretas para combatir la violencia."A nivel estado, municipal y federal, no hay acciones reales para prevenir y erradicar la violencia, así como para proteger la vida de las mujeres de todas las edades".Indicó que los gobiernos de los tres niveles solamente simulan que combaten la violencia y en materia de derechos humanos de las mujeres y de protegerlas de lo que vive de manera cotidiana, sólo usan un discurso sin acciones reales.La entrevistada destacó que las cifras del Observatorio Universitario de Violencias Contra las Mujeres, las cuales revelan que de enero a junio del 2022 ocurrieron 50 feminicidios y 62 homicidios, así como 347 desapariciones y 278 agresiones, son muy alarmantes porque dejan ver que los feminicidios y la violencia que enfrentamos las mujeres de manera cotidiana no disminuye sino va en aumento."Se reclasifican los feminicidios para maquillar las cifras en el Estado y se vea que son menos y por eso hay homicidios que le llaman homicidios dolosos, pero muchos son feminicidios".Por ello apuntó que la estrategia de cero tolerancia de violencia contra las mujeres es sólo un slogan en Veracruz. "No hay resultados, la violencia contra nosotros va en aumento, así como las muertes, desapariciones de niñas, jóvenes y adultas en la entidad es grave y no hay respuesta de parte de las autoridades, no hay estrategia ni acciones reales".