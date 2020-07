Golpeada por el COVID-19, familia de Xalapa creó su servicio de repartidores

Luego de que su padre falleciera por COVID-19, obligando a la familia a ponerse en cuarentena y a cerrar sus negocios, dejándolos sin ingresos el sustento, Nadia Lizeth Hernández Ríos y su hermano crearon la empresa “A tu casa express” para sobrevivir y al mismo tiempo proteger a las familias xalapeñas.“Todo esto inició porque también nosotros tenemos necesidades. Hace dos meses falleció mi papá por COVID. No podíamos salir, estuvimos en cuarentena. Aparte de lo que sucedió yo tuve que cerrar mi estética y no tenía ingresos. Entonces con mi hermano creamos este servicio”, dice.Nadia comenta que durante la cuarentena obligatoria por la muerte de su padre no hubo alguien que pudiera ofrecerles el servicio para hacer sus compras y pagos con gente que realmente tuviera el cuidado de hacerlo como si fuera para ellos mismo, es por eso que surgió la idea de darle vida a este negocio familiar que además les ha permitido brindar empleo a tres jóvenes.“Ahorita son tres chicos que están trabajando con nosotros, la empresa tiene dos meses que inició operaciones; ahorita ya va a entrar otro chico y lo que queremos es que vaya creciendo la empresa y dar un mejor servicio”.Dijo que la atención que brindan ha sido del agrado de los ciudadanos, por lo cual varios restauranteros se han sumado para contratar sus servicios.“Tenemos varios clientes que de plano no salen ahorita con esta pandemia, no salen para nada y ellos nos encargan que realicemos las compras, ya sea el pago de servicios en establecimientos grandes hasta en una tienda, porque realmente sí hay personas que no salen para nada”.Con aproximadamente 60 o 70 entregas diarias, los jóvenes repartidores realizan las selección de las mejores frutas y verduras o productos en supermercados, pagos de servicio, tomándose el tiempo de escoger los productos de mayor calidad de la Central de Abasto y establecimientos para llevar a sus clientes, con el mejor trato, e higiene en el traslado de sus productos.“Nos llaman o nos ponen un mensaje al 22 81 63 87 85 solicitando una compra. Nos ponen fotos de la compra, nosotros se la enviamos a los chicos, ellos van a hacer sus compras, igual nos mandan las fotos, se las mandamos al cliente, para que no tengan ninguna confusión de algún producto. Eso es lo que también nos está ayudando mucho, porque dedicamos tiempo a las personas en sus compras”, expresó.En 30 o 40 minutos aproximadamente los jóvenes realizan las compras que les solicitan.“Hay personas que nos dicen: oye quiero unas tortitas de arroz inflado de cierta marca, y ellos se ponen a buscar y hay veces que no las encuentran, les damos las opciones, le hablamos al cliente y le decimos: ‘sabe qué, no la encontré, ¿quiere que busquemos en otro lado?’ y ellos si dicen que sí ‘ok, adelante’, sigue buscando el chico, pero no tardan mucho más de 35 o 40 minutos”.Como agradecimiento especial por el cuidado a su padre durante el tiempo que fue atendido y reconociendo la labor, esfuerzo y dedicación de los médicos que están trabajando arduamente desde que inició esta pandemia, “A tu casa express”, ofrece su servicio de forma gratuita a todo el personal que labora en el sector salud.“El servicio es gratuito para todos los trabajadores del sector salud. Por lo que nosotros vivimos con nuestro padre, vimos que ellos tienen muchas necesidades y que no tienen tiempo para salir. Sus jornadas son de 12 horas o más, llegan exhaustos.“Lo vimos y escuchamos a los doctores. Salían más que estresados, cansados, agotados y lo menos que quieren es ir a hacer sus compras, entonces para todas las personas que trabajan en el sector salud es totalmente gratuito el servicio, solamente pagarían su compra”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/