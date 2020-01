Golpean a taxista que presuntamente abusó de mujer, en Veracruz Puerto

Familiares de una mujer golpearon a un taxista que presuntamente la acosaba y amenazaba a través de mensajes a su celular, forzándola a encuentros en los que habría abusado sexualmente de ella.



Desde hace aproximadamente seis meses, la mujer habría sido víctima del hombre de 49 años, pero por temor no había dicho nada, hasta hace algunos días, por lo cual procedió a poner una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.



No obstante, ante la insistencia de las amenazas, la víctima accedió a acudir a un punto de encuentro, pero lo hizo con su esposo y familiares.



Al ser encarado, el taxista intentó huir, por lo que chocó contra otro automóvil, momento en que aprovecharon los familiares de la mujer para hacerse de palabras y llegaron a los golpes.



"Tenía amenazada a mi esposa. Constantemente le hacía llamadas diciendo que iba a matar a sus hijos, a mis hijos, a mí. Constantemente le mandaba mensajes. Ella, por miedo, no habló poco más de 6 meses. La demanda está hecha desde ayer por violación y abuso psicológico", dijo el esposo de la víctima, quien reservó su identidad.



Los hechos se registraron en la calle Oriente 4 de la colonia Ruiz Cortines de Veracruz, punto en donde habían pactado verse.



"Él le volvió a marcar citándola en el lugar de siempre. Lo esperamos y le pusimos un alto a esto, porque ella por miedo (no lo hacía). Nosotros decidimos actuar por nuestra cuenta porque ya era demasiado. Él dice que no es cierto (pero) tengo los mensajes que le mandaba, las llamadas grabadas".



Arturo M., de 49 años, de oficio taxista, resultó con lesiones por lo que fue trasladado a la Cruz Roja para recibir atención médica.



Los familiares de la mujer se trasladaron a la Fiscalía para dar seguimiento a la denuncia interpuesta.



Según indicó un familiar, al momento de quitarle el celular al taxista encontraron más mensajes en los que presuntamente acosaba a otras mujeres.