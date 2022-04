Golpeó a su mujer, intentó escapar y murió en balacera con policías, en Veracruz Puerto

Un reporte de violencia doméstica en el fraccionamiento Costa Dorada de la ciudad de Veracruz terminó con una balacera entre el agresor de una mujer y policías estatales, siendo el sujeto abatido luego de que disparara contra los elementos.Esto ocurrió la tarde de este domingo, en las calles de Hacienda Concepción y Montaña, cerca de la avenida principal de Costa Dorada, al norte de la ciudad.Inicialmente, vecinos reportaron al teléfono del 911 sobre disparos de arma de fuego en un domicilio de lugar, denunciando una pelea familiar, entre un hombre que golpeaba a una mujer, la cual pedía ayuda.A esa dirección llegaron Policía Estatal, Fuerza Civil y Guardia Nacional, quienes descubrieron que el agresor pretendía darse a la fuga.El sujeto portaba arma de fuego e intentaba correr por las azoteas de las casas, disparando contra los policías, por lo que los preventivos repelieron la agresión, abatiéndolo en el sitio.Enseguida los uniformados colocaron cintas amarillas y rojas para delimitar el área, delimitando un un perímetro de 100 metros a la redonda para evitar el paso de los medios de comunicación y que lograrán captar algo.Al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja que sólo corroboraron que el sujeto no tenía signos vitales.Mientras que una mujer de 26 años de edad, víctima de violencia intrafamiliar, fue atendida por los parámedicos.Cabe destacar que inicialmente se reportó que la mujer era quien había sido asesinada por el hombre, aunque esto fue desmentido.La Policía Ministerial de la Fiscalía Regional y Servicios Periciales mismos que iniciaron las diligencias correspondientes y levantamiento del cuerpo luego de casi dos horas.Los preventivos también revisaron dos domicilios en lo que sospecharon por un segundo hombre involucrado en los disparos, pero no fue corroborado y no hubo más detenidos.Por ello, se manejaron versiones distintas en las redes sociales.